来源：联合新闻网

作者：李有宜

从麦卡锡计划访台、美国空军机动司令部司令米尼汉上将预言2025年大陆攻台，到一颗气球迫使布林肯暂缓访中，不断推升美中对抗的紧张情绪。而夹在中间的台湾始终疑惑：美国到底会不会在大陆攻台时，出兵保台？

根据民调，俄乌战争前，六成以上台湾民众认为美国会派兵协防台湾，去年中降至五成左右，到去年底，已降到三成。民众通常是从外交事件或军事兵推来分析美国是否出兵，但我们还必须考量到美国法律、权力分立与民意环境，方能更全面地推测可能的行动及限制：

谁可以决定出兵台湾？根据美国宪法，美国国会拥有发动及核准战争的权力；然而台湾关系法、六项保证等相关法案都没有承诺出兵，最近红红火火的台湾政策法中，也并未提及美国出兵保台，连制裁大陆攻台的方法也仅是“限制中国官员的财务与进出美国签证”，没有军事手段。由此可知，即使台湾有战略重要性，但美国国会对于出兵台湾的态度还是非常保守的。

那总统有权派兵吗？总统派兵必须符合以下任一条件：一、派兵48小时内获得参众两院首肯，或是二、反击外国对美国领土或军队的攻击。第一项必须获得参众两院的同意，不一定能成功；第二项不适用于台湾，因为台湾不是美国领土，亦非美国军事基地。若重签条约让台湾成为美军基地呢？这恐怕会直接踩到大陆的武统底线，也不可行。

至于美国出兵保台有正当性吗？若是大陆片面发动台海战争，美政府以“维持台海和平”为由出兵，就比较有正当性，国际社会也会支持；若是台湾挑衅导致战争，美国就比较尴尬。

去年底美国智库公布民调，七成五美国人视中共为敌，但仅四成三愿意出兵保台，代表美国人的“抗中”情绪不一定能完全转化为“支持保台”。美国政府要思考：当大陆攻台，美国人民真的愿意为了一个非邦交国、非美国属地的台湾，承受美中战争的代价吗？从越战到阿富汗战争，都激起民意反弹，许多人民对美国介入他国战争相当不满。况且大陆的军力比美国以往对战的国家都强大许多，势必推高军费，债台高筑的美国愿意吗？若真的要出兵保台，美国政府势必得先花很多心力与民众沟通，取得民意支持。

美国的支持对维护台海的和平稳定至关重要，美方出兵协防台湾也是有可能的；但我们必须做最保守的评估，因为除了战略考量，美国政府还必须取得合法性、正当性及民意支持，才能师出有名。台湾内部应保持冷静、不随意挑衅对岸，继续增强整体实力，避战求和平。

作者是前美国联邦众议院助理、中华战略学会政治战略顾问

