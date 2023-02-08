迎接AI创作大时代 积极参与兼思考监管

来源：明报

明报社评

人工智能（AI）方兴未艾，逐渐遍及公众日常生活，近期最新瞩目的应用，首推“生成式人功智能”（Generative AI）。在美国，AI聊天机器人程式ChatGPT掀起试用热潮，用户输入小量资料，系统便会自行生成文章；在中国，百度亦有意下月推出同类产品“文心一言”，中美AI分庭抗礼，未来科技竞赛势更激烈。生成式AI用途广泛，对就业市场和很多行业将带来颠覆性的变化，有可能继社交媒体之后，掀起另一场生活革命，惟跟社交媒体一样，生成式AI同样是一把双刃剑，有可能被滥用于欺诈、剽窃和发放假资讯。去年底港府发表创新科技发展蓝图，提倡新型工业化，AI是重点之一，特区既要加快推动，同时亦要开始思考监管问题。

ChatGPT掀试用潮

百度“文心一言”蓄势待发

人类社会迎来第四次工业革命，有别于之前的机械化生产（第一次）、电气化大规模生产（第二次）、电脑化及自动化（第三次），第四次工业革命核心在于虚拟现实结合及智能化，AI发展举足轻重。近年AI应用愈益普及，开始登堂入室，人们日常生活，愈来愈多机会接触到智能化装置及服务，然而AI聊天机器人程式面世所带来的震撼，还是超出了很多人的想像。去年4月，微软有份投资的公司OpenAI，推出名为DALL-E 2的生成式AI，用户输入一些简单语言，系统就能模拟大师画风，生成精美图画；及至去年底，该公司又推出聊天机器人程式ChatGPT，开放网民免费试用，系统懂得依提示字元回答问题甚至作文，包括笑话、诗歌、文章、散文甚至长篇论文，短短数月已有百万计人士试用过。

AI能力不断提升，千变万化如围棋，一样能够战胜顶尖人类棋手，社会早已知之，但对一般人而言，有机会试用强大AI系统，亲身感受其威力，跟看媒体报道作壁上观，始终是两回事。生成式AI可以“创作”出各种跨媒体内容，包括文字、短片、声音、图像等，AI聊天机器人的出现，将生成式AI普及应用，推向崭新层次与天地。ChatGPT率先公开试用，Google母公司旗下的AI聊天机器人Bard，也在加紧做内部测试。中国AI发展位居世界前列，百度作为内地AI龙头企业，旗下的AI聊天机器人“文心一言”，亦准备下月推出。受消息刺激，百度股价昨天大涨约一成半。

俗语有云，“熟读唐诗三百首，不会吟诗也会偷”，AI聊天机器人及其后的生成式AI技术，某程度就是将这句话贯彻执行，化为现实。以ChatGPT为例，其AI系统会从数以亿计的文章中学习，因应用户的提问或要求，模仿不同作者、专家乃至政客的风格与口吻，写出通顺文章。当然，现在的AI聊天机器人，尚有各种各样的不足，例如它能够出口成文、对答如流，却无法保证生成出来的文章言之有物、前文后理没有逻辑犯驳。不过有学者测试发现，由ChatGPT自动生成的论文功课，尽管内容水平不高，但成绩足以及格，兼能通过大学的防抄袭软件检查。OpenAI近日虽已公开一套系统，供用户分辨文章是否有可能由AI生成，惟公司承认，系统对短文的鉴别能力并不靠谱。

AI挑战专业人士

错假资讯存隐忧

水能载舟，亦能覆舟。科技发展及应用，从来都是双刃剑，可以造福人类，亦可带来破坏与伤害，以21世纪社交媒体革命为例，正面看，它令人与人的接触联络变得容易；负面看，社媒充斥流言假资讯，围炉取暖现象加剧社会撕裂，同样令人深恶痛绝，然而科技将继续发展并改变世界，却是毋庸置疑。全球AI研究及应用，中美是目前两股强大势力，两国互争雄长，AI发展步伐只会更快，而生成式AI将是未来其中一个炙手可热的研究范畴，预料未来数年将涌现更多生成式人工智能公司，以及大量相关应用平台，有专家甚至声言，到了2025年，网上绝大部分内容都是由AI制作。香港必须为迎接AI大时代做好准备，这包括积极投身参与发展，以及跟进监管及社会适应问题。

公众惊讶于AI“生成”内容的能力，同时亦感受到它对人类工作、就业等各方面的威胁。假以时日，AI聊天机器人取代人类，负责客户热线等服务，再非天方夜谭。工业革命本质是追求更高生产力，每次革命过程中必有一些行业、个人及生产模式遭淘汰。若说机械化、自动化会淘汰低技术劳工，随着生成式AI走向成熟，律师、会计、新闻工作等专业，皆有可能受影响。虽然生成式AI未必能够提供具原创性的真知灼见，但处理一些有范本可参考的工作，却是绰绰有余，足以取代能力不高、滥竽充数的专业人士，这是政府、相关行业与教育当局需要提早思考的问题。

另外，AI“生成”的内容不一定准确，甚至可能含有假资讯，又或有违道德规范，若无把关或监管，有可能令网上假消息错资讯泛滥更为严重，欧盟最近提出，需要研究立法处理相关风险，亦有人担心这会窒碍AI发展，平衡拿捏并不容易。提供生成式AI服务的公司，可以规范生成出来的内容，不会教人制造炸弹为非作歹，但这亦意味内容审查，谁有权过问、准则如何制订，固然有争议；大国斗争尖锐，世界撕裂加深，不同阵营的AI系统，可以有迥异的道德伦理及政治意识形态，生成出来的内容，可以引发政治风波，甚至成为文宣武器。凡此种种，都是香港需要开始思考的问题。