天灾、战争、疫情 叙北“危机中危机”

来源：明报

叙利亚经历内战千疮百孔，乍来的一场猛烈地震，摧毁了正常人道援助供应线，加上冬季风雪、暴雨，使当地人民陷入“危机中的危机”。

地震已造成叙利亚最少1700人死亡，伤者大约逾3600人。阿勒颇、哈马等地，不少战后残余建筑随周一地震倒塌，救援人员不断地挖掘瓦砾，家长绝望地抱着失去知觉的孩子。在伊德利卜省（Idlib），医务人员表示医院挤满了死伤者，没有空间容纳；由于伤者众多，也快将用尽医疗物资。

叙利亚民防组织“白头盔”（White Helmets）负责人萨利赫说，地震破坏的广泛程度甚于任何一次空袭。有白头盔成员说：“我们惯了从废墟中救人，惟这次不一样。很多人仍然受困，他们会死，可是我们没足够设备来救他们出来。这儿什么都没有了。”

联合国灾前估计，叙利亚西北部人口约460万，大部分人都是逃避战乱流徙至当地的人。他们无家可归，栖于帐篷，许多人（英国《卫报》称达91%）要仰赖跨境援助。一些人本来已要变卖冬衣换取一餐。灾后，他们在寒冷刺骨的天气里，缺乏外套、垫褥等基本物资下露宿或在车里睡。

由于道路损毁或被阻，救援车队无法如常从土耳其入叙利亚提供食物、医疗等援助。联合国的居民协调员本拉姆利赫称，地震毁了基建，毁了人道工作用的道路，使叙利亚处于“危机中的危机”。联合国人道主义事务协调厅（OCHA）声明指出，地震造成的破坏外，叙利亚人还要跟严冬、大雨大雪、持续的霍乱疫情战斗。可是他们2022至2023年度所需的40亿美元，到位的经费不足五成。国际救援委员会的叙利亚干事埃文斯说：“这场地震对许许多多辛苦挣扎多年的脆弱人民来说，是另一场毁灭性的打击。”

边境20囚犯越狱 多为ISIS成员

另外，土耳其境内亦有不少叙利亚难民。土耳其内政部昨称，哈塔伊省（Hatay）有逾40万叙利亚人，大多数是叙利亚内战近12年而来的难民。地震震破了邻近土耳其的边境一间监狱，最少20名囚犯越狱，多数逃犯是极端的“伊斯兰国”（ISIS）组织成员。

