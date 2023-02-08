来源：中时电子报

作者：钮则勋

前总统陈水扁针对2024年总统大选选情抛出惊人之语，直言民进党内“赖清德还没有百分百定于一尊”，毕竟蔡英文对陈建仁仍有很多期待。阿扁一语道破赖清德在党内期望上位的局限性，也点出蔡赖关系仍有许多赖无法掌控的变数；加上磨刀霍霍想拿回2024年执政权的国民党，鉴于2020大选因内部纷争而败选的前车之鉴，提名事宜势必更谨慎。因此一个不小心，赖都可能陷入腹背受敌的尴尬困境。

阿扁说赖仍未定于一尊，有几个原因。第一，蔡英文即便只剩一年多的任期，仍有总统的实权与影响力，她卸任后当然仍想维持对党政的影响力及稳固英系在党内的发展，不会愿意在任内就看到定于一尊的赖，而让自己的权力边缘化。

第二，陈建仁虽然个性温和，政治魅力与能量较弱，但却是蔡一路栽培与其合作无间、甚至可成为藉以制衡赖的坚实伙伴，虽然这次的阁揆任命看似是小英要与赖修好而递出的橄榄枝，然若陈内阁真的做出政绩，拉高了自己的政治能量，甚至边缘化党权，没准2024大选的党内初选也会有陈挥洒的空间，赖岂能轻骑过关？

第三，赖清德身边几乎没有能捍卫其权力、为其冲锋陷阵且具政治影响力的亲信大将，就算他仍是新潮流大咖，但同派系的郑文灿却更亲近蔡英文，且担任陈建仁的副阁揆，他虽未必能与赖分庭抗礼，但也不无可能以陈建仁马首是瞻。是以“赖营无大将”当然让赖要在党内定于一尊有诸多悬念。

第四，党内诸多改革问题，尤其是最被质疑的黑金问题，岂是党主席一人能说了算。但党主席下一个指令便可能吹皱派系权力平衡的一池春水，能搞不搞得定各派系，可能让赖够伤脑筋的。

就算赖克服上述问题，在党内定于一尊，但从党外竞争对手来看，2024这场仗也不好打，特别是国民党最后若是推侯友宜出战的情况下。据媒体报道，赖已将侯视为头号竞争对手。毕竟侯出身中南部，能侵蚀赖在南部的基本盘，而侯又是新北市长，更可能制约老家在新北的赖拓票的机会，特别是民进党目前在北部没有县市长主政的当下，赖要开拓北部票源更不容易。

更何况，环境因素也对赖不利，如九合一民进党败选检讨被质疑虚晃一招；兵役延长1年，军方试图以“3+1”模式挂勾教育体系，更引发反弹；还税于民发现金一延再延等等，赖得概括承受民意的反弹，选情自然吃力。

尤其在两岸关系政策上，赖把蔡英文的“抗中保台”调整为“和平保台”，但社会舆论多存疑，大家都等着看赖更具体的行动。例如国民党副主席夏立言将于8日率团访问大陆，消息一出，绿营又是一片抹红声浪，却不见赖有铿锵言论阐释自己主张“两岸和平”的主轴。

若是赖无法区隔绿军的传统路径，只能画地自限，就算定于一尊恐怕也无法在2024成为浴火凤凰。

作者为中国文化大学广告学系专任教授兼系主任