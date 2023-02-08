气球的教训 防台海意外冲突

来源：中时电子报

旺报社评

美国总统拜登派F-22战斗机击落在美国上空飘浮六天的中国气球，中国外交部严词批评美方反应过度，原本就脆弱的美中关系雪上加霜，国务卿布林肯被迫延后访中行程，美中丧失了改善关系的良机。此一事件验证了拜登总统的理论：美中关系最大威胁不是来自故意发起的战争行为，而是因误判、意外升高导致灾难性冲突。对台湾而言，如何防范台海爆发意外冲突，更是事关存亡的头等大事。

气球误判 凸显护栏更重要

外交误判与意外主要肇因于：高估自己实力，低估对手能量；无法精确掌握、洞察形势；以及国内政治过度干预，这些变数往往导致非理性行为，冲突风险随之升高。中国外交部强调是意外事件，美国则认定是大胆、轻率的入侵领空行为，在美中关系最敏感时机，无论是意外、疏失或误判、都有可能造成外交危机，各方必须严防。

去年11月拜习首度实体会谈，达成了负责任管理战略竞争的共识，和平共存是双方的共同目标，代表了两人都无意开启战端。除了原则性宣示，拜习会最重要实质成果，是确定布林肯于今年初访问大陆，这将是美国最高外交官自2018年以来首度访中，具体落实拜习会成果，当时各界普遍乐观认为，美中关系将渐趋稳定。

拜习会后，由于台湾问题、乌克兰战争，及美国加强对中国大陆的贸易投资与高科技管制，美中关系虽未明显降温，但美中都体认布林肯访问意义重大，是改善关系的最佳机会。习近平需要美中关系回稳，以专注于重振经济及处理解除冠病清零政策后的内部问题，决定亲自与布林肯会面；美方则希望透过访问为美中关系打底，并探讨美国关切的广泛议题，同时凸显维持沟通管道畅通的重要性。

美国国防部原本评估中国气球并不构成国安威胁，其侦测能力也不会超过间谍卫星，甚至不是第一次发生，但最后仍奉命予以击落。也有人质疑，因为一颗气球就延后布林肯访问是否反应过当？以及既然强调高层互动重要性，为何取消访问？但从国际政治、美中双边关系及国内政治等层面分析，明知取消布林肯访问大陆并不符合美国最大利益，但拜登政府不得不为。

美中摩擦 台湾莫祸从口出

布林肯表示，中国明显侵犯美国主权及违反国际法，是“不负责任、不能接受”的行为，也破坏了有利于实质访问的条件；其次，美国必须向北京与国际社会传达坚定讯息，美国不是衰退的强权，经济也未陷入困境，绝不会允许任意挑衅。但更关键理由是，美国国内政治的作用，共和党领袖如前总统特朗普、前国务卿蓬佩奥、众议院议长麦卡锡立即掌握难得的机会，纷纷要求立即击落气球，严词批判拜登对中国软弱，才会让其大胆冲撞美国。

面对排山倒海的压力，拜登只能宣布延后布林肯访问，下令国防部采取行动。华府、特别是国会原本就弥漫反中气氛，气球事件必然助长气焰，美国的外交决策将更陷入国内反中政治漩涡，成为美中关系的障碍。

气球事件来得突然，要修补所造成的伤害，困难重重，所幸美中仍能维持高层沟通，风暴并未完全失控。美方只是延后，而非取消布林肯的访问，也无意采取进一步报复行动。

中国外交部虽然对美国使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议，但王毅在与布林肯通话时仍强调，美中要“保持定力，及时沟通，避免误判，管控分歧”。防止事件继续恶化，甚至导致冲突，仍是双方最根本原则。

当世界各国都还在冷静观察美中如何处理当前危机之际，台湾外交部却谴责北京违反国际法，侵犯美国领空及主权，主动跳入强权争端之中，除了向美国表态，刷存在感之外，只是徒增两岸敌意。要知道，美中关系愈不稳定，台海风险愈高，气球事件若发生在台海，后果实难想像。民进党政府应纠正外交部错误行为，并以善意与大陆互动，以降低台海意外冲突的风险。