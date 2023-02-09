美联储主要官员紧跟鲍威尔立场 强调通胀尚未被驯服

来源：彭博社

作者：Jonnelle Marte、Mackenzie Hawkins、Catarina Saraiva

多位美联储官员强调有必要继续加息，在持续的价格压力下，最终利率可能达到比先前预期更高的水平。

四位官员在周三几个活动上发表了类似的信息，他们对近期通胀放缓表示欢迎，同时警告称这场斗争尚未获胜。

投资者正在评估美联储会把利率升至多高水平，在强劲的非农就业数据公布后，一些人押注利率峰值可能达到6%。

纽约联储行长在《华尔街日报》主办的一个活动上说，“我们需要保持具有足够限制性的政策立场，这种状态可能要维持几年，以确保通胀率回到2%。”

美联储上周将基准利率提高25基点至4.5%-4.75%。

官员们去年12月的预测中值是今年利率将在5.1%见顶，意味着还有两次幅度25基点的加息。

作为联邦公开市场委员会副主席的Williams说，“对于我们今年需要做些什么才能使供需平衡并降低通胀，点阵图中的预测仍然是一个非常合理的看法”。

鲍威尔曾表示，利率需要继续上升以遏制通胀，如果物价压力持续存在，利率可能会高于预期。

去年12月，美联储青睐的物价指标同比升幅从6月份的7%降至5%，但仍高于美联储2%的目标。

理事Christopher Waller在阿肯色州立大学表示，“虽然我们在降低通胀方面取得了进展，但我想明确的一点是我们的使命还没有完成，这可能是一场漫长的斗争，利率上升的时间会比一些人目前的预期更长。”

投资者已将对利率峰值的押注提高至5.15%左右，接近美联储的最新预测，不过本周也出现一些对利率达到6%的大赌注。

Waller预测第一季度经济增长将放缓，但仍将保持正增长，他说，强劲的劳动力市场虽然存在通胀风险，但却是支持经济的动力之一。

另一位理事Lisa Cook周三早些时候表示，官员们致力于遏制通胀，有必要进一步收紧货币政策，但她倾向于维持循序渐进的做法。

她在华盛顿的一个活动上说，“我们的加息还没有完成，需要让货币政策保持足够的限制性”。循序渐进“将使我们有时间来评估快速行动对经济的影响。”

明尼阿波利斯联储行长Neel Kashkari也表达了类似的看法，他说必须通过加息来应对工资增长的影响。

其表示，“在我看来，目前还没有太多证据表明迄今采取的加息行动对劳动力市场产生了很大影响，我们需要使劳动力市场达到供需平衡”。