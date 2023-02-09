解析国情咨文 拜登未必想跟中国“分手”

来源：联合新闻网

作者：邱师仪

美国拜登总统昨日这场国情咨文，有很多真情流露之处，他所触及的项目，先后顺序反映出美方最迫切处理的课题。

我们当然最关心两岸议题，但一小时二十分演讲下来，拜登把中国议题放在俄罗斯后面，也只字未提“台湾”，只在约一小时零五分处谈到中国。

拜登虽把中国议题放到最后，但也谈的相当有戏，在多次提到民主优势的背景下，他说他亲口告诉习近平“美中两国竞争但不冲突”与“千万不要赌美国输，这样赌会错得离谱”。同时，拜登也意识到“中国想要称霸世界”与“协同盟邦保护美国的先进科技避免这些科技被用来对付自己”。

如果配合演讲一开始就提到美国最在乎的“晶圆半导体制造”，不难想像美国为何会需要台积电到亚利桑那州设厂。

但值得台湾注意的是，拜登也提到了美国自制晶圆的急迫性。但拜登没有把晶圆制造放在军事用途上来谈，或更直接的放在抗俄抗中背景下谈，他是以汽车制造需求为例，提到每辆车都需要至少三千片晶圆才能运作。然后这几天最热门的中国气球飞入美国领空，拜登也说，若中国威胁美国主权，他会挺身保卫，并暗指上星期射下中国气球就是一例。

演讲顺序从一开始的降低失业率、基建（含芯片）、通膨、财阀、药价、健保、国债，到中间酸共和党对于社福支出的挡驾，招致共和党议员许多的嘘声。后段越来越往自由派立场带，谈到暴警凌虐非裔尼古拉斯、亚裔夜店枪击案、确保堕胎权再到LGBTQ的议题。可以看出拜登把两党相对有机会达到共识的基础建设放到很前面谈，而意识形态分歧的议题则放到后半段，几乎是最后才谈到美中与美俄竞争，很明显这是一场优先梳理国内课题的国情咨文。

拜登不只不跟共和党翻脸，他其实也还不打算跟习近平分道扬镳，他说美中还是可以一起做对美国有利的事。从此脉络来看，就算这颗气球最后确定是“情报气球”，拜登一样不会放弃G20峰会拜习会后所延续的美中融冰契机，也就是布林肯访中的机会仍有；但同时麦卡锡访台机会仍高，因为反中是麦要能够获得“特朗普系共和党员”继续支持的条件之一，访台的确是达到反中效果的有效途径。

美国本来就很难缠，中国先是对付“天威难测”的特朗普，现在又要跟软软硬硬捉摸不定的拜登互动，美国围堵中国有十八招，软的似让北京觉得美国不会支持台独，但硬的又是美国官员一直访台。北京在军事与科技实力仍大不如美国情况下，对付台湾之前可能还得先要承受美国政坛的各种变化。

作者是东海大学政治系教授