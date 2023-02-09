疫后中国经济仍面临挑战

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

去年11月底中国爆发白纸运动，让中国政府被迫将原本坚持的“清零政策”，突然180度大转弯，改成完全开放，结果让疫情在全中国迅速蔓延开来，其传染速度之快，出乎大多数人的想像。最近有报道说，短短两三个月之后，中国染疫过的人数接近八成。因为中国相关讯息完全不公开，外人无法得知现在的真实情况，但是一个很简单的指标是，在年初春节小三通开放之初，经小三通返台被检疫出阳性比率最高曾达到20.5%，但现在经小三通返台的阳性比率只剩下2.2%，这充分反应出中国感染高峰的确已经过去。事实上，中国官方已经在元月8日不把冠病列入检疫传染病管理，这也表示中国冠病疫情的主要影响的确已经过去了。

在过去三年中国采行严格的“清零政策”，对于中国的经济冲击非常巨大，去年中国全年的经济成长率只有3.0%，这是自1979年中国采行改革开放后最低的一年。开春之后，中国的疫情逐渐散去，中国人民经过三年疫情的压抑之后，报复性消费已经展现。在国内消费带动之下，中国大陆今年的经济展望如何？真的是可以全面恢复吗？还有其他因素会影响经济走向吗？对台湾的经济又会产生何种影响？相信这是大家所关心的议题。

在疫情消散后，中国的民间消费应该会逐渐出现，当然会带动经济成长，所以不久前IMF把今年中国经济成长的预测值，由原本的4.4%调升到5.2%，中国各省现在则拼命提高目标，以迎合中央的期待，31个省份中有29个宣布至少5%的成长目标，甚至有个别城市，如郑州、长沙，将今年经济成长目标设定为7%。

然而，由于今年国际经济环境仍然是相当不稳定，其中有好几个不确定因素，仍会有负面影响，也值得关注。首先，美国联准会持续升息来压抑通膨，使美国消费与投资减少，很可能会导致经济衰退，进一步对全球经济产生不利影响。其次，国际通膨与全球主要国家升息，全球景气会比去年差，而WTO预估今年全球贸易量萎缩，这对于高度依赖出口的中国当然是不利的。第三，虽然疫情后的报复性消费可以提升中国的民间消费，但是过去两年中国房地产市场出现严重交易萎缩与价格下跌，负面的财富效果可能会压抑民间消费。第四，过去二年中国推动共同富裕的相关政策，造成许多外资出走与民间投资意愿降低，这对经济动能也大打折扣。最后，在长期下，美国对中国许多的科技技术限制，大幅降低中国技术进步的速度，这对中国长期经济成长极为不利。

过去这些年来，中国大陆一直是台湾的最大出口市场，大陆经济繁荣与否，对台湾的影响很大。今年受到全球不景气影响，全球贸易成长率大幅下降，中国大陆出口也会受到波及，因此会进一步冲击到台湾对大陆的出口；尤其是现在全球电子产业处于衰退的情况，这对于两岸的出口都很不利。另外一方面，台湾出口到大陆的产品中，有三成进到大陆市场，在现在市场复苏情况仍然不明的情况下，台湾销售到中国大陆内需市场的产品情况可能也不会太好。

总而言之，今年全球景气与贸易量不佳，两岸贸易受到的影响可能更严重。如果愿意抛弃政治问题的考量，两岸政府可以扩大开放市场，包括开放两岸航班与航点及小三通；同时，再一步开放陆客来台观光。这些开放政策不但可以减缓两岸敌对关系，于两岸的经济也都会有帮助，对现阶段两岸都疲软的经济而言，都是值得政府部门认真思考的。