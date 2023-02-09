简约公屋是香港劏房户的希望烛光

来源：明报

作者：施丽珊

住屋从来都是香港社会的“老大难”问题。为应对轮候公屋年数增加、轮候册人数攀升的挑战，上两届政府决心增加土地供应，处理公营房屋供应问题。经一番努力，政府已觅得足够提供未来10年公营房屋的土地，但供应将“头轻尾重”，预计未来5年公屋供应量持续处于低水平，远水难救近火。政府于去年10月施政报告提出简约公屋，决意兴建3万个简约公屋单位，涉公帑约260亿元。

当知悉政府新措施后，劏房居民非常欣喜。简约公屋如同“及时雨”，助劏房户尽快脱离“租金昂贵、环境恶劣”的行列，孩子不用再弯着腰在床上做功课，有多一点空间阅读和玩乐，劏房长者毋须在恶劣分间单位中度过晚年。然而近期社会上对启德发展简约公屋的项目，存有一定反对声音，亦有人质疑简约公屋是否物有所值、公帑能否有效运用。事实上，再好的政策或项目亦要向公众详细解说，也是现代社会中问责政府应有之表现。简约公屋对大众是新事物，讨论时间亦短，难免惹人质疑，但绝不应因此而推倒计划、搁置上述德政。

3万简约屋单位 对劏房户是及时雨

相信无人质疑劏房租户生活困难的现实。虽然租户可申请公屋，但公屋供应量仍是一大问题。据《长远房屋策略2021年周年进度报告》，未来10年总房屋需求为42.3万个单位，总供应目标定为43万个单位，当中七成即约30万个属公营房屋单位。然而未来10年公营房屋供应将出现“头轻尾重”情况，首5年（2022/23至2026/27年度）房屋供应仍属低水平。若单计出租公屋及绿置居，预算只有约6.2万间，年均供应仅1.2万间；后5年（2027/28至2031/32年度）房屋供应将增加至约22万间，年均供应约4.4万间，可见未来10年总公营房屋供应约为28万个单位，公营房屋供应缺口严重。

据《2021年人口普查》，香港现有215,700人居于分间单位，逾15%为15岁以下儿童（34,002人）。调查发现?房户人均居住面积仅6平方米（64.6平方呎），远低于全港住户人均居住面积的18平方米（193.8平方呎）；笼屋床位住户人均更只有约1.5平方米。

由于房屋供应滞后，实际建成量或低于预期，要在短期内增加房屋供应，实为迫切和必须。当局善用组装合成法及土地空置期，缩短建屋年期，决心在未来5年提供3万个简约公屋单位，直接增加市场对基层租户的房屋供应，在房屋供应增加、需求减少下，势必对劏房租金构成下调压力，令劏房租户受惠。简约公屋是及时雨，中短期内增加未来5年公营房屋供应，压低市场租金水平，能收立竿见影之效。

作为扶贫平台 长远减社会成本

社会对简约公屋的最大质疑，是造价过高、浪费公帑。有意见认为，既然3万简约公屋单位花费约260亿元，以营运5年计算，每个单位平均每年成本10多万元；矮层单位（约3层高）平均造价约53万元，高层单位（约17至19层）平均造价约65万元，诘问为何不兴建公屋或直接派钱资助居民租楼？事实上，在住屋单位供应无增加、住屋需求不减之下，租金只会水涨船高，派钱资助会肥了业主口袋，却无助基层租户改善住屋环境。

简约公屋的目标是为轮候公屋的居民提供适切居所（adequate housing），助脱离环境恶劣及租金贵的?房、笼屋和板房。吸收过渡住屋的经验，明白因非永久居住地，居民不会花钱亦无能力添置基本设备，所以简约公屋虽较公屋的建设简约，但提供基本适切居所设施，例如铺设地板、提供独立洗手间、配备电热水炉和抽气扇，高楼层的配置升降机，必有一定成本，加上通胀影响，建筑材料费用上升，都会增加成本。

至于第一批1.7万个简约公屋的管理费开支，涉款逾25亿元，亦未必较公屋贵。目前公屋同样需要外判管理公司负责屋邨管理、保安和维修，以及房屋署职员处理公屋租赁事宜的开支。倘当局改由房屋署增聘人手及外判商负责管理，恐怕预算亦难大减。简约公屋作为扶贫平台，令居民有安居之所，可减省租金水电开支，又包括社会服务等元素，提供一站式生活支援和社会服务，开支难免，但具备扶贫功能，长远必减少社会成本。

无改规划用途 善用土地救劏房户

除单位设计外，简约公屋项目选址亦是另一大争议点。不少公屋轮候册家庭于市区生活，若简约公屋能位处市区，便利上班、上学，减省交通费和日常往返时间，必然令项目吸引力大增。当局至今公布8幅用地，除了屯门、元朗及莲塘尾等4幅用地外，目前选址启德、牛头角、柴湾，均属难得的市区用地，很受欢迎，当中启德世运道用地更可提供逾一万个简约公屋单位。可惜当区议员及居民群起反对，更称不排除上街发声或诉诸法律行动等。

然而，当局已多次重申简约公屋属临时性质，项目用地的法定规划用途（即“综合发展区”及“其他指定用途”）维持不变，只是未到发展阶段，故此若不兴建简约公屋，这块地会空着，等着再晒好几年太阳。当局承诺项目在2年兴建、5年居住期后，当达到原有规划发展时间，会交还土地。问题是大家是否可以善用这空隙的时间和空间，伸手扶一扶在水深火热的劏房居民一把；况且市区亦需要各阶层的工人，不少居民可原区就业，有利劳动市场。

解决住屋问题与社会发展 非对立

每每涉及土地规划和运用的项目，舆论便倾向将解决基层住屋问题及社会发展放于对立面，此举不但不利理性讨论，更造成社会进一步撕裂。香港正面对土地短缺问题，当中不止欠缺土地建屋、用作商业发展（办公室楼宇），兴建公共设施的土地同样紧张。香港持续发展商业是必要的，特别经过漫长疫情后，恢复经济实为全港市民共同目标及愿望。

同时，劏房户支持启德世运道简约公屋项目，不等于反对政府原定对启德的整体规划。是次简约公屋项目，实际上只是利用启德商业区的发展缝隙，更有效使用待发展的土地，暂时借出以纾缓本港房屋问题之用，相信对启德以至九龙东的发展定位不会构成长远影响，希望当区居民及持份者能够谅解。

住屋是香港市民共同面对的问题，实在需要社会各界人士互相包容、加强协商、同心合力方能觅得出路。过往每当政府定出规划公屋用地之时，总有人表示另有更好发展的土地，结果公屋土地发展时间一再延长，才有今天的以非常办法及成本，补救多年累积下来的问题。今日再不补救，他日社会付出的家庭、社会问题的成本必更高。劏房居民其实亦想自己租楼买楼，可惜拼命工作、挣扎求存，人工远远追不上楼价及租金升幅，仅能租下与老鼠木虱共眠的劏房甚至床位，绝望地等待无了期的公屋。劏房居民已活于水深火热之中逾10年，终于遇来一个希望及改变机会，简约公屋为水深火热中的劏房孩子、老人、贫穷劳工燃点希望。

建成简约公屋，将成为解决基层住屋问题的转捩点；再配合公屋供应渐增，实有望带领香港走出“?房围城”困局。社协及一众基层人士恳请社会各界，能为贫困社群多行一步，抱着关怀仁爱的心及对基层的接纳，支持推行8个简约公屋项目，恳请勿吹熄为劏房户点起的烛光，夺去基层的最后希望。

作者是香港社区组织协会副主任、扶贫委员会委员