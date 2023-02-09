拜登难扭转美社会撕裂遏华氛围

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登发表上任以来第二份国情咨文，大力宣扬经济成绩，提出一些民粹政策，争取中下阶层支持，并对华抱强硬政策表态，明显是说给美国选民听，为明年寻求连任作好铺垫。然而，在民主、共和两党严重分歧对峙下，拜登如意算盘未必打得响，令其施政被拖后腿，无法随心所欲，美中关系亦难有改善空间。

拜登在国会发表长达73分钟演说，花了大量篇幅先检阅经济政绩，指过去两年创造了1,200万个新职位，超越任何一届总统4年的成绩，失业率仅3.4%，创近53年来新低，通胀亦连跌6个月，削减1.7万亿美元赤字。他吹嘘这些经济成果，为中下层带来实质好处，尤其是推动芯片法案，吸引大批芯片制造商到美国投资，将创造上千个工作机会，强化半导体供应链，提升美国跟中国和其他国家的竞争力，扭转他上任前中国愈来愈强、美国愈来愈衰落的说法。他强调这些成果仅仅是开端，并宣布要求所有联邦基建项目的所有建材，必须是美国制造，目的是为美国工人创造更多就业机会。

提民粹政策争取竞逐连任本钱

同时，他表示会敦促国会通过对亿万富豪开征最低入息税，因目前富豪平均缴纳税率仅8%，远低于中产阶级。拜登以蓝领工人自居，除了会继续提升美国制造业，处处流露出民粹保护主义色彩，更致力收窄贫富悬殊差距，重建中产阶级，描画未来两年甚至下个任期的施政蓝图，明显是为明年大选造势，锁定票仓，改善目前其民望仅41%、民众嫌其太老和不胜任的不利走势。

他明白到有效施政须与共和党配合，因此在发表演说前先向众议院议长麦卡锡伸出橄榄枝，并花了相当篇幅向共和党喊话，强调上个会期两党合作通过多项法案，期望能再接再厉，呼吁国会提高举债上限，因国债已触及31.4万亿美元上限。不过，他话锋一转却又不点名批评一些共和党议员提议降低医保和社会保障开支，以换取举债上限，招来共和党议员嘘声抗议。

事实上，过去两年美国政治两极化，社会撕裂加深，两党在医保、堕胎权利、枪管、移民问题上存在严重分歧，加上两党分别控制参众两院，党争日趋激烈。既然拜登将国情咨文视为竞逐连任热身，相信共和党不会顺其心意而为，极可能拿债务上限一事发难，为拜登连任添堵，看谁先作出让步。若两党为了斗气，一旦财政部资源耗尽，而国会未提高举债上限，美国政府将面临违约风险，届时将冲击美国以至环球金融市场。

渲染中国威胁增擦枪走火风险

他最后篇幅谈到外交，除了表明会与盟友继续军援乌克兰对抗俄罗斯，也提及美中关系，重申美国对华寻求竞争，而不是冲突，只会在能够推进美国利益，并造福世界的领域与中国合作。虽然他只字不提早前美军战机击落中国气球，但强调上周事件说明，若中国威胁到美国主权，便会采取行动应对。最后他更脱稿说，与美国对赌从来不是好赌注。

拜登这种一面示好，一面强硬表态，反映华府的矛盾心态，一边想与中国改善关系，一边却避免与中国发生冲突，但对华强硬是美国朝野共识，逼使拜登以不点名气球事件作强硬回应，以便向共和党和美国民众交代，避免美中敌对风险升高。即使拜登将竞争作为美中关系主基调，但在共和党持续炒作“中国威胁”论，并不断搞小动作，不排除麦卡锡坚持访台，并大打台湾牌，向拜登施加更大压力，不但制约美中沟通，更可能令双边紧张关系进一步推向险地。因此，如何保持沟通，避免擦枪走火将是未来最大挑战。

平情而论，拜登这份国情咨文为竞选连任铺路，但除了部分亮丽经济数据外，他提出加强两党合作、警队改革、枪管等在落实方面没有实现途径，反而可能激化两党对立氛围，难以扭转选民意向。