2024的造局者与搅局者

来源：中时电子报

作者：陈国祥

台湾处在军事冲突边缘的危机中，明年总统大选将是一个分水岭，究竟是滑向战争还是暂时纾解，端看选举结果而定。

台湾民众多已警觉战争的阴霾飘近了，在中美对抗与斗争加剧的情势中，民进党政府将台湾镶嵌入局，已使台湾的“被战争”风险倍增，拆下引信最好的办法是下架民进党。根据《远见杂志》去年底公布的“民心动向大调查”，结果多达56%的人认为2024年会发生政党轮替。民心求安，人心思变，由此可见。

谁是拉下民进党的最佳人选？过去一年所有民调都显示，唯有侯友宜。根据台湾民意基金会最新调查结果，如果未来是民进党赖清德、国民党侯友宜、民众党柯文哲3人竞争，侯友宜以38.7%领先赖清德的29%、柯文哲的17.8%。

前立委沈富雄解读，“现在偏蓝的板块超过偏绿的板块，这个在多年来的现象里头没发生过。”他断言，“如果侯友宜排名在第2，第3是柯文哲，那排名第2跟第3的属性是一致的，最后柯文哲会被弃保，这就是典型的弃保”，“而如果侯友宜是第1名，就不用讨论了，他一定会赢，而柯文哲一定会参选2024”。换句话说，民意支持度偏低的柯文哲很可能成为总统大选的搅局者。

另一位有同样可能的人是郭台铭，他至今没有说不选，过年期间还动作频频，四处发放“国泰民安”的福袋，也有深蓝人士运作他重回国民党争取参选门票。郭台铭对参选与否给出的答案是：谁能保持和平，谁能带台湾走向下次经济繁荣，谁能让台湾的百姓口袋更有钱，谁能够杜绝贪污，这是老百姓所期待的；他已经询问神明，让神明来做决定。以他的实力，可以成为一个有力的造局者，如果能把柯文哲拉向与国民党合作路途，合力下架民进党，更将成为厥功甚伟的造局者。

至于国民党主席朱立伦，去年带领国民党大败民进党，运筹帷幄功业彪炳，声望直直升，但他势看得很清楚，将自己定位为总教练，强调国民党要推“最有胜算”的候选人，而不要把他算在里面。朱主席将是一个左右大局的造王者。

最有声望代表国民党的侯友宜至今仍在“好好做事”，不愿表态参选，没有参选动作，让期盼他挺身而出的支持者无从帮忙造势。侯友宜不疾不徐，定力十足，也许是考虑越晚投入选局越能冲淡“落跑”的质疑。他才刚连任，不宜过早表态，以免重蹈韩国瑜覆辙。但他已担任市长4年多，在新北市服务超过12年，没有“落跑”问题，如同美国前总统小布什连任德州州长之后投入共和党初选，没人质疑他违背对德州选民的承诺，最后也顺利当选总统。支持者最担心的是，民进党最有希望的参选人赖清德已站上党主席的投手丘上造势，而侯友宜却仍按兵不动。

侯友宜击败民进党候选人关键，在于这场选举的参与者是否扮演好自己该当的角色，不要因为有人角色错乱而毁了好事。选举过程没有出现搅局者，造局者也不搅局，造王者善尽职守，造局者与造王者同心大力协助最有希望的称王者造势，则势将可为，台湾有机会减少战祸临身的风险。

作者为资深媒体人