美俄乌认知作战 谁将赢得胜利？

来源：中时新闻网

作者：胡逢瑛

俄乌军事冲突至今将届一年，美俄之间的混合战持续在俄乌冲突中升级，使得双方无法落实第三阶段的《新削减战略武器条约》。俄罗斯把美国总统拜登的国情咨文解读成对俄侵略政策的延续，俄罗斯副外长里亚布柯夫认为美俄深陷直接军事冲突的风险。

2月2日，俄罗斯庆祝反法西斯战争中的史达林格勒保卫战80周年纪念日。史达林格勒是二战期间苏联的领袖精神堡垒以及石油与粮食命脉，象征当前俄罗斯掌控黑海战略位置的历史任务。俄罗斯总统普京把德国运输豹式战车到乌克兰视为法西斯主义的死灰复燃。那么，美国把中俄视为战略敌人的同时，需要开辟欧亚联合战线，为美国民主对抗专制的认知作战服务。

苏联解体之后，俄乌之间的利益冲突和民族矛盾在几个方面立即显现：一，乌克兰的去核进程；二、克里米亚舰队的归属；三、天然气过境乌克兰的费用和乌克兰拖欠俄国天然气债务；四、乌东工业区与俄罗斯经济整合；五、俄语与俄罗斯族裔地位；六、乌克兰加入欧盟与北约。因此，俄罗斯与西方争夺黑海成为冷战后的目标。俄罗斯坚持乌克兰无核、中立和非军事化，及建立绕过乌克兰通往欧洲的天然气管线，一直是俄罗斯国家安全的核心利益。

当年苏联经济走入停滞，戈尔巴乔夫试图与西方和解进行经济改革，内部分离主义自然甚嚣尘上，兄弟登山各自努力，提供了西方介入前苏联空前绝佳的友善环境。苏联解体后，俄罗斯时任总统耶尔辛即把乌克兰视为俄罗斯国家安全首要的不稳定因素，他认为乌克兰境内1000多万的俄语族裔势必与乌克兰的民族主义群体发生冲突。

1994年的《布达佩斯备忘录》，是俄美英处理乌克兰去核的妥协结果，耶尔辛持续加速市场经济，扮演西方廉价能源的供应者。俄罗斯的过境天然气和乌克兰东部工业区支撑了乌克兰主要的经济成长。因此，当西方策动颜色革命并且与乌克兰民族主义者合流之后，引起俄罗斯族裔的不满，最终演变为内战。俄德法于2014年与2015年签订的《明斯克协议》，则是第二个妥协。

拜登于2月7日发表国情咨文，认为普京发动侵略战争。在俄罗斯的思想里，要承认一个人拥有绝对的自由意志并且归咎于普京的责任是非常困难的。俄罗斯人把空间、时间、互赖和因果关系作为生存的不变规律，因此，将群体利益置于个人自由意志之上。普丁在任内完成了兼并克里米亚和乌克兰东南四地的任务，将黑海与高加索战略地带置于俄罗斯领土的范围内，这反而赢得国内高度的民意支持。

在不考虑何时解决俄乌战争的前提下，不论普京是否在总统的位置上，他已经把俄罗斯的国家安全战略部署建构在欧亚身分认同与现存的地缘版图上，处于“进可攻、退可守”的制高点。在历史长河的分合争辩过程中，西方必然见缝插针。因此，化解俄乌矛盾症结，俄罗斯需要恢复自信，结合一切力量富国强兵，从历史规律中解决问题，俄国不会限于归因的困境。

俄罗斯只要在经济及在乌国东南四地新领土的战局中都保持稳定，便可以持续强化与非西方阵营之间的本币交易，并且掌握自主能源价格，从而改变美元霸权以及西方500年来的军事优势地位。

中国是全球民生必需品和基础设施的龙头，俄罗斯则是能源和粮食大国。因此，对于发展中与贫困国家改善生活水平与发展基础工业，中俄合作具有相当优势。美国为了弱化俄罗斯国力需要持续援助乌克兰。对俄罗斯而言，最终仍是本国空间一体化、多民族融合和全体人民意志的总体决战。