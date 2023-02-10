如今爆火的AIGC，会成为下一个泡沫破灭的NFT嘛？

来源：华尔街见闻

作者：葛佳明

要论2023年的开年热词，AIGC（人工智能自动生成内容）应当会有一席之地，似乎只要蹭到了ChatGPT的概念，每个公司都能成为“风口上的猪”。

多家公司8日先后宣布加入战局，推动了股价上涨：极光美股盘前涨超40%；阿里美股盘前一度涨4.5%；网易港股一度涨近5%；360收获了三个涨停板；甚至知乎仅凭其拥有的大量数据可以辅助AIGC的开发，8日一度暴涨57%。

媒体分析认为，AIGC的出现对于风投行业来说，就像“久旱逢甘霖”，目前风投公司掌握着3000亿美元（3969亿新元）的火药准备入场。

这不禁让投资者们想到了2021年横空出世的NFT，NFT的潮水翻涌得有多激烈，它退潮的速度和所遭受的争议就来得有多快。在2021年市场狂热的高峰期，风险投资公司打破了所有记录，从近1000家独角兽公司中获利约7300亿美元。

而此次ChatGPT带来的热潮，或许会形成另一轮的泡沫。

AIGC的热潮是风投公司布的局？

媒体指出，风险投资基本上可以划分为两种投资模式：第一种为价值理论模型，投资于能持续高增长并创造价值的初创企业，第二种为“傻瓜理论模型”，VC投资于一家能够说服散户投资者、更大的投资公司或大公司来通过促进其IPO，随后获利退出。

媒体称，目前的情况是，在AIGC的风口下，实际上很难找到并投资于可以产生持久高回报的高增长初创企业，所以大多数风投公司都选择了“傻瓜理论模型”炒作SPAC公司。

去年数据显示显示，许多大肆炒作的公司实际上是长期的资本陷阱，需要低利率和投资者的兴奋来拯救风险投资基金的业绩。自2020年以来，近1000家SPAC的大量清算使得散户投资者了解了初创企业试图扩大规模的商业模式。

SPAC又称为“空白支票公司”，是一家空壳公司，从投资者那里筹集资金并公开上市，其目的是与一家私人公司合并以使其上市。在监管机构审查交易并完成后，上市公司将取代股票市场上的SPAC。

分析认为，在过去几年，风投公司先后用Web3、加密货币交易所和NFT来为SPAC公司编造一个又一个故事，而现在被ChatGPT带火的AIGC的概念，成了这些风投公司的“救星”。

与Web3类似，ChatGPT拥有自己的底层技术网络技术模型，有不少专家认为，ChatGPT的底层技术并无新意，此次“炒作”热潮有些过头。Meta的首席AI科学家Yann LeCun曾表示ChatGPT并不是多么了不得的创新：“虽然在公众眼中，它是革命性的，但是我们知道，它就是一个组合得很好的产品，仅此而已。ChatGPT绝不是一种开拓式的创新。”

但不管这次热潮可以持续多久，沉寂已久的风险投资行业已经找到了一个可以开出巨额支票，并让3000亿美元有用武之地的领域。