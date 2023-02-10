面对美中 蓝绿须与时俱进

来源：台湾《联合报》

作者：金彦斌

一颗来自中国大陆的气球于美国境内迷航，闹得舆论沸沸扬扬；明年美国总统大选压迫下，气球终被美射下，拜登在国情咨文慷慨激昂说“如果中国威胁我们的主权，我们会采取行动保卫保护国家，我们也做到了！”获得众议员一齐起立鼓掌。拜登领衔主演一场好莱坞英雄片，却拖了七天才暂时落幕，些许“落漆”英雄，两国能否持续“斗而不破”仍须关注。

在美、陆斗法之际，我外交部急着为美喊声打气，政府明知美陆较劲，台湾应小心发话，谨慎应对，以维护自身利益；何况蔡总统最近才说愿意与中国大陆对话与合作交流，政府却在一旁敲边鼓，出格作为极不可取！

而国民党，继去年在佩洛西访台与中国大陆围台军演后访中国大陆，又在此次气球事件后再度前往对岸。一如既往，民进党批评是“朝共促统”，国民党则称其抹红。国民党副主席夏立言称此行没有政治目的，既然政策拍板权仍在民进党手中，为何此时非去不可？

国民党明知利弊与风险，却认为自己能大剌剌地以“只谈民生，不谈政治”前往，塑造两岸关系破冰，非我不可的气势；但凭去年九合一胜选激起的小浪花，真能让国民党顺利拿下2024？国民党仿佛忘了，人民不满民进党，并非等同信任他们。

当民进党主席赖清德试图走出有别于蔡英文的“中华民国台湾”与“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的模糊话术，提出“和平保台”、“台湾已是主权独立国家”，披羊皮遮盖台独狼皮，国民党却急于访中国大陆，但当前该党内部两岸论述分歧，若将与陆对话量能先转为与人民对话，以民意为后盾，真实拿下2024后，再与陆对话，或才是真正为民着想。

电影《教宗的承继》，描述本笃十六世与接任的方济各间对教会发展、信仰的解读有所分歧及两人情谊的建立，两人分属保守与改革两端，对于社会与教会间需要改变，还是妥协有激烈论辩。最终，本笃十六世认为，领导众人不是靠权力和才智，是像方济各靠生活方式或度过人生方式，故他从自己改变起，将重担卸下，放下起初对方济各只是与社会妥协的片面认定，期望教会就像他的计步器，只要停止就会被提醒“keep going”，与时俱进。

国、民两党也需要与时俱进，从自身改变做起，才能获得人民支持，民进党两岸论述是在败选后，企图与人民“妥协”产生；国民党仍有百年大党“偶包”，深陷或怀旧于过去与陆友好的丰功伟业，忘却自己在野身分，需要呼应民众跟随才有机会执政，进而改变两岸敌意。

美、陆竞争，台湾需要改变，才能在两强中求生存，仰赖的是政治人物与上位者对人民真心的付出与爱护，国、民两党对党意的坚持守护，终须考量台湾的现实处境，如同甫圆寂的星云法师曾道：人间不能没有爱心，有爱才有力量。