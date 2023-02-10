郭台铭的第二次总统路

来源：美丽岛电子报

作者：单厚之

鸿海创办人郭台铭看似是真的起心动念要投入总统选举，8日上午到佛光山吊唁星云大师时大谈“服务人民有很多方式”，会找时间向大家报告；下午被问到是否回国民党，郭台铭又说“在等国民党的一套办法”。虽然郭台铭仍说还没做最后决定，但如果不是想选总统，又何必考虑是否回国民党？如果不选总统，又有什么可以跟全民报告的？

郭台铭选总统的话题，蓝营讨论已久，从一开始各方揣测、郭身边的人否认，接到部分蓝营人士力拱，如今似乎真的有些眉目。日前先有媒体报道郭台铭想组“非绿大联盟”，接着前立法院长王金平证实郭台铭约了见面，到8日郭台铭的谈话，看起来是真的在评估参选的可能性。

四年前郭台铭参与国民党总统初选，最终与国民党不欢而散，郭台铭还曾公开以“误入歧途”形容那段经历，但如今却又在“歧途”的路口徘徊。四年前，郭台铭错过了最好的出场时机，在国民党内拱韩氛围已经大盛时，才横空出世说自己要选总统；四年之后，郭台铭仍有不小的机率，会犯下同样的错误。

2019年郭台铭之所以能用“外卡”参与国民党初选，是因为国民党虽然“九合一”大胜，却没有够强的总统候选人，党主席吴敦义民调不高、想法却太多，当时民调最高的朱立伦，民调却略逊于柯文哲，所以才有找郭台铭、拱韩国瑜的空间。如果郭台铭宣布要选时间早个两周，韩国瑜或许根本不会要选，2020年的结果就完全不同。

2022年初国民党经历四大公投和中二补选的重挫，“2022年6月国政民调”自认泛蓝的民众掉到只剩13.3％，是30年的最低值，国民党可以说是输到失魂落魄，担心亡党的边缘，没有任何人认为国民党有机会翻身。即便到了10月，国民党仍然不觉得情势有多好，韩国瑜还提出2024年要打“凑一色”，与非国民党人合作。

以当时的氛围，如果郭台铭表态要国民党礼让，即便是以无党籍参选，国民党接受的可能性都不低。但11月26日“九合一”大胜之后，国民党手中的筹码大增，让步的空间就小多了。 “2022年12月国政民调”侯友宜在对上赖清德和柯文哲的情况下，支持度仍高达39.9％，又进一步拉高了国民党的筹码。

2019年国民党没有民调能赢的人选，所以必须找到胜算更高的人，但如今的国民党已经有看似能当选的侯友宜，即便侯友宜要“转身”仍有一堆党内、党外的麻烦要解决，但至少国民党手中已经有牌，不需要委曲求全看别人的脸色。虽然深蓝一直有部分人质疑侯友宜“蓝皮绿骨”，但“12月国政民调”泛蓝对侯友宜的支持也达到76.2％，比泛绿支持赖清德的79.0％低不了多少。

四年前，郭台铭参加国民党初选有马英九的支持。四年后，郭台铭虽然因为捐BNT加了不少分，但国民党内却只有赵少康等人支持郭台铭，比起四年前差了不少。国民党内如今力拱郭台铭的人，多半是党内相对边缘的人，只有郭台铭参选，他们才有角色和资源。

从原本的“非绿大联盟”到“等国民党的一套办法”，郭台铭终于比较贴近一点当下的政治现实，如果还要摆出一副“郭台铭大于国民党”的姿态，国民党根本不可能接受。但郭台铭显然也不准备把姿态放得太低，对首富而言，选不选总统都不会少块肉。

虽然四年前郭台铭负气恶言相向，跟国民党分手分得很难看，依正常程序回复党籍无法取得参选资格，但只要双方愿意，还是可以透过“同舟计划”等方式，让郭台铭有机会参加初选。但若郭台铭想要的更多，恐怕双方就很难达成共识。更何况，从四年前的经验来看，霸气的郭董缺乏稳定性，在接受民意检验的过程中，对国民党而言，必然会有很多的变数和风险。

以目前朱立伦、侯友宜、郭台铭的处境来看，可能不选的朱立伦，并不急于决定总统人选，可以好整以暇的等侯友宜、郭台铭主动来谈，侯友宜则有高民调的优势。三人之中，其实是郭台铭要克服的问题最多。不管赵少康怎么挺、王金平怎么见，郭台铭如今想选总统，大概只有回国民党、参加初选一条路，想要不战而屈人之兵、让国民党拱手奉上总统门票的可能性，几乎是完全不存在的。

郭台铭迟迟不决定是否参选，其实就是怕输了脸上无光。但只要郭台铭没有下定决心，国民党内就不可能凝聚出“拥郭”的力量，立委候选人不会去挺一个连是否参选都不知道的人，蓝军支持者也不会整天跟着郭台铭虚无飘渺的话起伏，郭台铭的民调也不会因此上涨。时间并不站在郭台铭这边，郭台铭越晚下定决心，能够冲刺民调的时间就越少，拿到国民党门票的希望就越低。