谁是两岸政策上永远的在野党？

来源：风传媒

作者：赖国萍

自美国前议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台以来，两岸关系如坠冰窟，双方剑拔弩张，中国大陆军机绕台时而有之，而民进党政府则恢复一年义务役、向美国签订百亿军购，近来更传出美议长麦卡锡将访台，盼以一边倒的外交政策应对台海的紧张局势。双方厉兵秣马之际，近来却出现转折，两岸大有春暖花开、局势和缓之迹象。

如要究其原因，应可是许多国民党人奔走两岸之间所取得的成果，首先在案例上，回顾去年8月中国大陆军演时，国民党副主席夏立言顶着举世骂名访陆，正值选举之际，许多国民党内的青壮派直呼这是自我毁灭、甚至称夏立言为“败家老头”，但正因疾风才知劲草，这次出访无疑是成功的，不仅帮助到当地的台商，更缓和两岸局势；近期，金门立委陈玉珍更是促使两岸重启小三通、解除产品禁令的重要推手。

而在更宏观的两岸政策上，国民党在九合一选战时，面对两岸局势紧绷，提出“票投民进党、青年上战场”的口号，导致绿营流失大量青年选票，因此民进党面对“抗中保台”不再是选举万灵丹、大选的失利等等情况，赖清德提出更温柔的“和平保台”，作为两岸路线的新主轴，期望以对话取代对抗。然而这正是国民党主席朱立伦一直以来的主张，其以“2D战略”同时强调沟通与备战，前者使台湾人相信国民党捍卫台湾的决心，后者能使中国大陆方面态度缓和，平弭战乱于无形，可以说其路线就是国民党能在九合一中杀出重围的关键，而国民党则成为两岸和平的定海神针。

国民党积极承担沟通大任，可见其已有作为“准执政党”的态度与高度。然而维系和平、用功内政，本应是政府份内之事，民进党掌握国家机器，拥有庞大的行政资源，但却拘于意识形态，陷人民于爆发战争的恐惧。在国民党尝试解决两岸困境时，民进党更冷言嘲讽，将夏令言、陈玉珍批为“中共同路人”，在两岸问题上没有丝毫建树，根本是以在野党的心态在执政，且轻描淡写郑运鹏等人在对岸经商的经历，可见对绿营而言，“主义”绝对没有“生意”重要。

面对中国大陆解封以及两岸官方沟通管道不畅，2月8日夏立言再次承担海峡交流的重任，将前往对岸关心当地台生、台商遇到的问题，并与宋涛等对岸高级官员共商解决方案，除此之外，也期望能在平等的基础上，重新开展两岸经贸交流，让因疫情疲软已久的各行各业早日复苏。

对年轻世代来说，最不希望的就是因为无谓的意识形态冲突导致流血、要青年上战场，希望民进党政府，换新内阁也能换新思维，早日放下成见，展现政府的担当，正面看待两岸的沟通对话，而非在背后放冷箭，让台湾人寒心。