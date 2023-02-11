全球交易员都在打听“谁是植田和男”

来源：彭博社

“谁是植田和男？”

周五有消息称，这位经济学家和日本央行政策委员会前成员或被选为下一任日本央行行长。消息一出，从新加坡到伦敦，投资者都在打听植田是谁，因为几乎没人料到过他会成为候选人。

“植田？植田是谁？”对冲基金Blue Edge Advisors Pte驻新加坡的投资组合经理Calvin Yeoh，“我的聊天提醒闪个不停，就像东京过圣诞节一样”，因为不了解日本央行来龙去脉的市场人士都在忙着搞清楚他是谁。

一众投资者试图研判植田，Yeoh也是其中之一。此前，《日本经济新闻》报道，副行长雨宫正佳拒绝接替黑田东彦出任日本央行行长。雨宫一直被经济学家视为最可能接任行长一职的人士。市场本来已经在研究雨宫出任可能会如何影响各类资产，现在爆出植田可能或任命的消息无疑让交易员手忙脚乱。

消息公布后，日元兑美元飙升逾1％，日经指数期货抹去涨幅，日本国债期货走低。

“周围人的反应都是——这个人是谁？据我所知，没人把这个人列入最终候选名单，”研究机构tastylive驻旧金山的全球宏观主管Ilya Spivak表示，“大家整个周末可能都会扑在研读他以前的评论和成果上。”

现年71岁的植田为共立女子大学教授，1998-2005年间担任日本央行政策委员会成员，当时日本央行首次推出零利率政策并开始实施量化宽松。

他7月份在日经报纸上发表的专栏评论中提出，日本走向实现可持续的2％通胀率之路“漫长”，同时还暗示“在某个时候”需要“认真审视”货币宽松政策的未来。

伦敦的Simon Harvey周五上午电话响个不停，投资者纷纷打来电话想了解他对植田的看法。

“很多人都在说，‘好吧，除非你过去20年一直都待在市场里，否则你不一定熟悉这个名字，”Monex Europe这位外汇分析主管称。他可能会把周末花在研究植田上，以研判他下一步的政策行动。

日本央行行长提名人选爆冷 市场策略师如何解读

对三井住友信托银行驻东京的市场策略师Ayako Sera来说，她的第一反应是又惊又疑。虽然她知道植田是谁，她依然觉得植田被提名不同寻常，因为植田未被视为候选人，但她承认这会对市场产生影响。

“我不确定这个报道有多可信，但是既然植田根本不在名单里，日元在升值，鉴于潜在紧缩的影响，股价可能会下跌，”她在电话采访中表示，“不过，我们不了解消息的来源，对此我们不想跟得太紧。”