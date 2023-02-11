来源：台湾中时新闻网

作者：吕昭隆

美国国务卿布林肯原本要访中，却因为一颗气球飘到美国上空而喊停，消息确定当日，笔者便向一位退将请益。他认为，气球是藉口，布林肯要去谈的事，私下谈不拢，那还不如不去，而这枚气球刚好是个推迟访问的理由。

这位退将过年期间一直在想个问题，去年美国前众议院议长佩洛西访台，北京环台军演，且自此不承认海峡中线；今年有三件可能发生的事，而且中共应已预想因应方案，一是美国新当选的众议院议长麦卡锡访台；二是美国邀请蔡英文访美；三是美国有意选总统的参选人访台。这位退将认为，大陆针对这三个可能发生的情况，应有对应腹案，台湾绝对要审慎。

这位退将说，大陆已经没收了海峡中线，在不发生军事冲突，让美方与国际出不了手的情况下，大陆还能出什么招数对付台湾与美国，他想了很久，并依大陆以往处理的思维，研判大陆可能在台湾东部外海划条线，宣布这是大陆的防空识别区，因为国际至今仍接受一中原则，而大陆战机飞掠台湾东部外海，是巡弋自己的领空。

这位退将判断的根据，是大陆每次在处理危机冲突事件都相当沉得住气，而且最后都是获利的一方。如2012年，日本准备买回有领土争议的钓鱼台，让钓鱼台国有化，2013年中国即宣布东海防空识别区，隔未数日，国际间便有民航公司屈服，开始向中国申请通报。

再来，菲律宾提出南中国海仲裁案，中共在军事实力增长后，2016年即完成其南中国海礁岛化；再如香港问题，北京就让香港闹，整整乱了两年，于2019年才制定《香港国安法》，现已把局面稳定下来。

这位退将认为，只要遇上改变现状的事，大陆在不发生军事冲突的前提下，最后总成为获利者。他说，不管是麦卡锡访台、蔡英文访美或美总统参选人访台，其中任一种情况发生，甚或发生不只一种，大陆现早已想好对策；如果真的是自台湾东部外海划条线成为大陆的防空识别区，那台美真的要头疼了。

不过，这位退将说，大陆国安智囊众多，想出的法子或已超出他的理解，而他能想到划防空识别区的方案，就像去年大陆不承认海峡中线，或像对付日本划出东海防空识别区的手法一样。

至于台湾国安与军事的因应，首先当然是战略情报蒐集，接着就是想出每种情况的发生，如去年8月中共军演，台军应处之道。从一枚流浪气球看出美中互信不足，“护栏”还不坚固，拜登政府派战机击毁气球，既是大内宣也是大外宣，而台湾已成为美国政治人物打卡热点，目的都是来升温台海而非降温。两岸想平静，今年不易。

（作者为台湾资深媒体人）