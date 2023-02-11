北溪爆炸罗生门 证据讲话见真章

来源：台湾《联合报》

作者：张竞

2022年9月26日由俄罗斯向德国输送能源之北溪天然气管道，其中包括位于波罗的海海底北溪一号与北溪二号管道，在同日发生爆炸破坏事件。事件发生后，大量天然气泄漏至附近海域，美国、欧盟、北约与俄罗斯先后发表声明，各方都认定此事件系属人为破坏事件，但究竟谁应负责却莫衷一是，矛头指向何方亦因政治立场差异各有不同解读。

事隔数月，负责调查该破坏事件之瑞典与丹麦政府尚未提出任何结论；但曾经获得普立兹奖之美国资深记者赫希(Seymour Hersh)却透过个人网站发表专文，直指美国系导演整个破坏事件罪魁祸首。该篇专文不仅在国际政治舞台引发关注，更挑起莫斯科与华盛顿间之新仇旧恨，双方言语交锋更是极度激烈；而白宫则是透过国安会发言体系严辞否认，中央情报局与美国国防部立即跟进附和，但却未采取更进一步法律行动。

由于赫希本身无法参与调查作业，因此确实在分析解构上缺乏直接证据，但其却透过拼凑多项间接证据，其中包括2022年2月7日美国总统拜登亲自表示，若是俄罗斯战车或军队越过乌克兰边界，将不会再有北溪二号。同时更引证2022年9月美国国务卿布林肯再针对西欧能源危机后果新闻发布会中，亦曾建议停建北溪管道工程，期能釜底抽薪斩断欧洲依赖俄罗斯供应能源，避免俄罗斯将能源供应“武器化”，透过要胁达到政治目的。

尽管拼凑此等迹象与征候，让其所描述情节看起来真是言之有理，但是由于缺乏斩钉截铁证据，并且确认真正元凶，确实是很难让被指控者认罪，反而让白宫仍然得以高调反驳。此种状况就是古语所称事出有因，查无实据，但却可让政治攻讦获得攻防弹药，所以从各个国家媒体报道倾向，就可以显现出各方对于美国是否有可能阴谋导演本案之采信程度。

但是本案最让人感到奇怪之处，就是出身于美国主流媒体，曾经在1969年揭发美军屠杀越南平民事件，更曾经调查2003年美军残害伊拉克囚犯案件，在新闻界具有极高可信度，同时更有相当辈分之赫希，居然在揭发本案初期，会让具有政治与社会影响力之美国主流媒体，诸如纽约时报与华盛顿邮报刻意保持漠视与沉默，让此等能够登上头版头条新闻，被硬生生地淡化与降温，这才是让国际社会感到不寒而栗最重要原因。

让证据讲话才能见到真章，这是全球理解之共通事实，但是美国媒体不畏政府威胁，力抗政治干预，却是美国维护民主与自由信誉重要表征。但是当美国政府能够影响媒体报道题材取舍态度，在表面上行政体系与政治人物是赢家，但对美国公众与知识分子，再加上全球各国解读美国政治来说，却是项相当负面征候，甚至可说绝对是警讯。

北溪爆炸案发生后，谁会因此获利？而谁又会因此受害？其实相当清楚明白，就寻找真正操纵此项阴谋者来说，自然是得以循线追查。但是由于当时西方各国凭藉其媒体在全球言论市场之主导优势，居然让许多政治评论者与军事观察家会去附和，此案件不无可能是由莫斯科自导自演，希望获得国际社会同情，并且主导政治观感之假旗(false flag)行动。

会让国际社会接受俄罗斯会自行破坏北溪天然气输送管道，以便栽赃嫁祸西方，其实就要靠媒体大力并反复放送，透过众口铄金来引导舆论，更藉由严厉挞伐俄罗斯，最后就会达到积毁销骨效果。但若是对比美国主流媒体对于赫希观点刻意漠视与忽略，其实才是更可怕之政治信号。

国际政治不免选边，但诚如电影《艋舺》最重要对白：“意义是三小？我不知道，我只知道义气！”观察美国政府透过影响媒体应对此案态度，尽管北溪爆炸案在地理上距离台湾很远，但想到未来台海情势与和平稳定，与美国政府所采政策息息相关，吾人必须随时注意理解美国高层如何应对国际社会，战略上如何纵横捭阖，此时在心理层面上，吾人距离北溪爆炸案其实很近，只是要不要将话说出来。

美国到底有没有衰弱？到底能否信赖？疑美论到底是否有点道理？或许华盛顿能否承担干出肮脏阴谋后，被人揭发所产生压力，更是个重要指标吧！

作者是台湾中华战略学会资深研究员