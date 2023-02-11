两岸疫后复常添战火忧虑  反战意识能打破台湾拒统迷思？

来源：香港01

作者：张钧凯

经过疫情将近三年阻隔，许多长年在中国大陆工作求学的台湾民众，终于得以在近期不受隔离等限制返家团聚，两岸之间许久未见的热络生气，看似正在徐徐重现。带着社会上的高度期许与茫然，疫后两岸来往交流如何“复常”，又会走向什么样的“新常”，成了摆在眼前的一道课题。

疫后台海新场景即将上演

蔡英文2月2日出席台湾海峡交流基金会举办的“2023大陆台商春节活动”，再度抛出“我们愿意和北京当局展开对话”之说。大陆国台办则抓准了两岸恢复交流的呼声，促请台湾方面优先恢复广州、深圳等16个直航航点。除此之外，国民党副主席夏立言亦于2月8日率团访陆，定调为“交流对话及关怀民生之行”，9日与国台办主任宋涛会面时，还提出了“三大诉求和关切”。

整体态势来看，两岸双方各党派都有意愿让台海关係回到疫情前的状态，从而站在各自的立场上提出诉求和主张。平心而论，以两岸之间紧密的依存程度，“复常”是必然，只是时间快慢的问题，民进党政府想挡也挡不住，否则便等于是在跟求生存发展的民意过不去。

然而，历史与现状永远是在动态发展，如同两岸“维持现状”不过只是台湾政客虚应故事的口号一般，于今两岸想要“复常”，当中其实已经注入了相当多的新变数，构成了走向新局的新常态。大疫三年，中美战略性对抗与俄乌冲突等局势深化，令世界在方方面面都发生了翻天覆地的改变，处于地缘政治板块最前沿的台湾自然首当其冲，美国政客处心积虑的各色“台湾牌”，华府智库轮番“台海兵推”，无不说明了疫后台海新场景即将上演。

发展与生命、战争与和平

位处台海最前线的金门，金门县议会“跨党派问政联盟”与“无党籍联盟政团”两个次级团体，于2月6日发表宣言，倡议金门成为“永久非军事区”，并推动兴建“金厦跨海大桥”，营造金厦特区生活圈。参与倡议还包括一位民进党籍议员，“永久非军事区”的主张也得到民进党前主席施明德的赞同，认可此举可拔除两岸战火引信、建构两岸和平愿景。

面对台海烟硝味与日俱增，金门县议会团体的反战和平倡议并不孤单。《香港01》记者了解到，台湾劳动党等多个团体组成的“两岸和平发展论坛”，近期亦纠结新党、反军购大联盟、左翼联盟等政党组织，连署筹备发起“反麦卡锡乱台联合行动”，表示美国新任众议院议长麦卡锡访台假若成真恐再将引爆台海危机，台海军事对峙恐将更加剧烈严重，擦枪走火的风险大幅升高，故此“争取唤醒台湾人民的危机意识，汇聚强烈不满的民意压力，强力反对麦卡锡来台制造台海危机动乱，以争取台海和平的一线可能”。

此外，成为兵役延长“受灾户”的台湾年轻世代，对两岸局势和战争的感受程度，与主政的民进党之间亦宛若平行时空。

从金门县议会到台湾民间团体的“反战”诉求，虽尚非引起绝大多数台湾民众群起响应，但其背后所藴含的民心微妙变化，却相当值得反覆推敲。以金门为例，疫情之前金门与大陆福建厦门早已形成紧密生活圈，甚至许多金门人在厦门置产，对大陆水源和“小三通”的依赖可见一斑。金门、厦门这两个曾经在台海炮战对立的阵地，如今厦门高楼林立，且第二个国际机场都已开工，今昔对比，看在金门人眼里恐是一番不足为外人道的感受，故而如今既要高举“永久非军事区”，同时更不忘推动兴建“金厦跨海大桥”。

统一必然等于爆发战争？

换言之，金门民众希望与厦门之间的往来恢复常态，甚至是追求更进一步的融合，除了原有的经济、生存、发展因素之外，在今天还增加了生命、战争或和平等新的考量点，要先拒绝战争、拥抱和平，保存了生命之后，才可能有尊严和发展的选项。金门县议会的倡议会不会蔓延到本岛，令一些产业与大陆关係密切的县市也跟进表态，目前尚不得而知，但至少可以确定的是，生命、发展、战争、和平如何取捨的“金门之问”，同样也是对唇齿相依的台湾本岛的一大灵魂拷问。

站在这个十字之路，台湾需要意识到的问题在于，中国大陆要的是完成统一台湾，“武统”的选项虽然存在，但不是唯一的途径，“和统”依旧是今天的大政方针，也抛出了与台湾有识之士协商谈判的号召。可是台湾社会对于“武统”的担忧和恐惧，思考前提是多数人由于历史因素和政客意识形态把持下的“拒统”，也就是既不要“武统”也不要“和统”，再加上又有外在美国赋予“乌克兰第二”的“备战”甚或“诱战”角色，从而令台湾看不到任何的出路，认为统一必然等于战争。

对台湾来说，当局势不断升温，美国又在身边不断鼓噪，眼下正好是一个契机，冷静理性地扪心自问，“拒统”究竟是为了不要战争、不要上战场？还是不惜一切代价，就是不愿意与中国大陆复合在一起？厘清了这个问题，才知道台湾到底要的是什麽。“反战”意识倘若被现实情势激化、激发出来，或许就像是捅破窗纸的那根手指头，让民众察觉到统一不必然等于战争，“武统”与否的决定权其实掌握在台湾自己手中，未来台湾内部的政党主张、政治势力，乃至台海的走向，都有可能步上未曾想像过的新局面。