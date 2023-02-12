中美新冷战：政府对抗、民间依存

来源：联合新闻网

作者：杨永明

近日从气球事件、拜登总统国情咨文，到美商务部宣布去年中美贸易总额，我们看到一个现象：中美新冷战政府对抗已然揭幕，但民间经贸依存关系持续深化。

拜登下令击落气球，看似保护美国领空主权，但也是在中美缺乏互信，领空安全信心被挑战，及民粹质疑拜登缺乏果断作为情况下，表现美国确保军事安全的强势动作。

二月九日美国众议院以419：0，一致通过谴责中国气球侵犯美国主权议案，并要求白宫就事件提供更多资料。然后，美国向盟国简报气球事件，认定这不是单一事件，而是解放军大规模侦察计划。

这次气球事件，接近重演1960年五月美国U-2侦察机被苏联击落事件，当时美国太空总署说是气象飞机，苏联随后展示U-2飞机残骸。一年后，美苏爆发第三次柏林危机，柏林墙也被筑起成为冷战象征。

毕竟气球飞越美国画面，透过媒体被外界清楚看见，显示气球事件已成中美新冷战重要里程碑，拜登政府与共和党言行表示对抗中国已成美国两党政治共识，气球事件成为美国指控中国威胁、展现对中强硬的阵地。气球危机烧起反中政治的熊熊烈火，正式揭开美中新冷战序幕！

然而，就在拜登发表国情咨文同日，美国商务部发布去年贸易数据。其中，美中货物贸易额达到6906亿美元，时隔三年后再次创下历史新高；美国对中国货物贸易逆差增长8%至3829亿美元，仅次于2018年创纪录逆差规模的4194亿美元。换言之，贸易战打了一圈，中美民间贸易回到制裁前关系，甚至贸易总额再创新高。

其实，去年中国大陆仍有严格清零政策，及美国政府刻意施压分散供应链来源至其他亚洲国家，加上美国从中国进口5370亿美元商品中，约有3000亿美元商品还要平均再加上20%惩罚性高额关税，才能进入美国市场，可见中国商品在美国的需求度与竞争力。

不过，美国去年从中国进口产品，略低于美国从欧盟进口的5530亿美元，使得中国不再是美国第一大贸易伙伴国。且受科技战影响，中国大陆科技产品与电子类加工贸易产品贸易额出现较显著减少。

今年更有新挑战，美国去年通过“芯片与科学法”及“通膨削减法”都将在今年开始实施。这种被指是“小院高墙”的科技保护主义法案，显示美国政府将大幅补贴国内半导体与关键产业，同时扩大对中国科技商品施加出口管制和贸易制裁。

今年世界经济普遍放缓，中国大陆与东南亚经济被赋予期待，张忠谋认为全球化与自由贸易濒临死亡，仅限于半导体设厂与投资，及美国主导的自由经济秩序面临美国自身保护主义贸易壁垒措施挑战；但是，另方面世界经济格局面临重组，金砖组织扩大、上合会扩大、甚至南美洲可能出现新货币，这些全球南方合作都与中国经济有密切关系，美国与西方经济和企业不可能与之脱钩，中美民间经贸依存关系将持续深化。

因此，气球虽被击落下坠，但中美大国关系不能继续直线下坠，否则如果中美冲突扩大，仅是经济层面将使全球经济恶化，美国民生经济也面临冲击；至于战略安全层面，俄乌战争开春后若扩大，美国很难兼顾台海安全变化。

气球事件中，拜登数次强调美国“将与中国全面竞争，但不寻求与中国冲突”，他也说击下气球并不会改变美中关系，并说布林肯会在适当时机寻求重新安排先前延期访中行程，我们拭目以待。

作者为文化大学社科院讲座教授、台国安会前副秘书长