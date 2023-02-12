俄反战女记者换乘七车出逃 靠星光引路

来源：明报

俄罗斯44岁反战女电视台记者奥韦斯扬尼科娃上周五（10日）在法国巴黎举行记者会，讲述她去年10月逃离在俄被软禁的居所后，如何在无国界记者组织协助下逃亡出国的惊险过程，包括辗转换乘七架车，最后靠星光引路逃到边界。

新闻直播举反战标语 克宫示威遭软禁

奥韦斯扬尼科娃（Marina Ovsyannikova）曾任职国营电视台第一频道编辑，去年3月电视台直播新闻期间，她在主播后面手持反战标语抗议俄军侵乌，其后被罚款。她7月在克里姆林宫附近示威，8月被控散播针对俄军的“假信息”，被软禁在家，还面对最高10年监禁可能。奥韦斯扬尼科娃表示，去年10月在面临审讯前一周的晚上，她在无国界记者协助下，共换乘七辆车逃亡，所乘的最后一架车行驶期间陷入泥里，“我们被迫徒步在黑夜中行走，靠星光来导航”，还要避开巡逻的边境守卫，最终成功逃到边界。

奥韦斯扬尼科娃称，直至最后一刻她才想离开国家，“俄罗斯依然是我的祖国，但这些战犯没给我选择的机会，不是坐牢，就是流亡”。她目前与女儿住在法国，坦言并非无所畏惧，也担心被俄罗斯当局暗杀，为安全起见，会在不同的安全屋居住。奥韦斯扬尼科娃称，童年非常艰难，小时候住在车臣，其房子在俄罗斯军事行动中被摧毁，她被迫与家人逃亡，这段经历促使她反对俄军侵乌。她说，在电视上举起反战标语，因她想“戳破俄罗斯的宣传泡沫”。

她还说，希望乌克兰能战胜，并看到俄罗斯领导人在海牙接受战争罪行法庭审讯。