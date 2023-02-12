澳洲弃钞票英王头像 再响英联邦前路警号

来源：明报

作者：托勒密

澳洲央行本月2日宣布，新一批发行的5元纸钞将不会印上新任英王查理斯三世的头像，同时会跟原住民商讨，采用可致敬原住民文化的新设计，来取代已故英女王伊丽莎白二世的头像。澳洲当局去年9月已表明在不会自动改用查理斯三世的头像，并考虑以澳洲人物代替，显示澳洲共和派在英女王死后已蠢蠢欲动，并引发更多推翻君主立宪制的讨论。澳洲作为英联邦（Commonwealth of Nations）其一最强大国家，去除英王烙印象征反映当今英国“软实力”的衰落，甚至影响英联邦的前景。

时代的结束 英女王之死

纵然共和派主张废除君主立宪制，英女王生前一直尊重澳洲人意愿及其民主制度，故获不少澳洲人认同。英女王个人形象及亲和力亦提升英国王室形象，巩固了其君主及其他国家元首的地位。英女王在位之长，令诸如前总理特恩布尔的部分共和派成员也自视为“伊丽莎白（二世）时代之人”（Elizabethans）。

随着英女王去年9月长辞人世，长达70年的伊丽莎白（二世）时代结束，其继任者查理斯三世声望不及，故澳洲共和派视英女王之死为推动修宪的契机。澳洲举行全国哀悼女王活动期间，悉尼及墨尔本等城市爆发抗议活动，过千人上街要求废除君主制，并谴责英殖时期迫害及压迫澳洲原住民。

君主立宪制的未来何去何从？

澳洲曾历英殖统治过百年。新南威尔士、塔斯曼尼亚和南澳等6个英国殖民地，1901年改制为省并组成澳洲联邦，新生国家仍奉英国君主为国家元首。即使澳洲后来走向政治及外交独立，成为英联邦内的独立国家，堪培拉仍奉行君主立宪制。

然而，君主立宪制于澳洲一直存在争议。随着共和运动扩大，澳洲出现不少声音抗议由非澳洲人、且为他国领袖的英国君主来代表澳洲。共和派认为澳洲既成独立国家，便应抹去殖民统治的痕迹，更不应跟曾为宗主国的英国拥戴同一君主。澳洲1999年曾举行修宪公投，其一提问为是否同意设立总统取代英王及总督担任澳洲国家元首。虽因共和派对总统选举方式存有分歧，最终公投以微弱差距未能过关，但此后多年民调仍反映较多选民支持共和制。尽管近年支持共和制的民意有所冷却，澳洲总理阿尔巴内塞去年提名一位“共和国事务助理部长”，促进澳洲迈向共和体制，可见君主立宪制的未来并不稳定。

钞票肖像背后的政治象征

早于1910年，英国王室成员已出现于澳洲纸币上，伊丽莎白二世在位期间延续。5元钞票是澳洲现在唯一印有英国君主肖像的纸币，体现英国王室在澳洲的元首地位。

考虑到澳洲共和派争取推选自己的国家元首，这次以向原住民致敬的设计来取代已故英女王肖像的举动，进一步反映共和派既不认同英国王室自殖民时期建立的领导地位（纵然现在地位仅为象征式），更反对由非经澳洲人民选出的新任英王查理斯三世“自动继任”澳洲元首。这项决定也可见澳洲独立思潮升温，共和派愈加渴望摆脱英帝国过去的影响，确立国家的独立地位，并运用原住民文化及历史资产建立及辅助国家的象征及身份认同。

英欠软实力 英联邦如“历史阑尾”

澳洲共和派透过改动钞票头像以检视历史的行为，对英联邦构成另一挑战。自二战后反殖民浪潮爆发后，英国放弃大量殖民领土，大英帝国逐渐瓦解。虽然不少英国旧殖民地和自治领土均有加入英联邦，但后者结构一向松散。即使后来不再以效忠英国君主为入会条件，英联邦仍被不少人批评为殖民余毒。

英女王生前以“黏合剂”角色团结英联邦各成员国，令英联邦有力抵御反对声音不至于解散，但其离世削弱英联邦的稳定性，并鼓励成员国争取全面去殖民化。

钞票头像改动一事反映澳洲对国家身份及文化的改观，作为英联邦其一最大而且最具政治影响力的国家，澳洲对英国王室不置可否的表现，以至堪称摒弃前兆，对英联邦这个仅由“前帝国殖民地”尴尬身份撑起的组织而言绝非好兆头。

澳洲捍卫自我国家意识之举，或会进一步削弱英联邦体系，令人质疑其存在意义，鼓励加拿大等其他成员国的共和派推动更大规模的共和运动，脱离英联邦及推广独立国家认同。

帝国时代早已远去，经过近百年解殖和近年脱欧后，英国不过是一个中型欧洲国家，影响力和形象早已大不如前——脱欧更令英国蒙上“排外”、狭隘的形象。澳洲等成员国留守英联邦的诱因自然大减，这些国家的共和派早对英国殖民历史和英联邦体制存有不满，澳洲以改动钞票头像来切割跟英国王室的联系，不难想像英国在英联邦的影响力和领导地位，会在其他国家共和思潮蔓延下再被削弱。

英联邦本身的存在，现在看来有如“历史的阑尾”——倘若英国强大，当然可以锦上添花，但现实是当前的英国根本不具备任何领导英联邦成员国的软实力资格。

作者是国际局势观察者