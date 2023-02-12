总统选举恶斗提早登场 美遏华将更狠

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国总统拜登拟在本月或下月宣布竞选连任，但民调反映选民大多不支持他连任，连民主党内亦如是，为扭转民望劣势，他利用中国气球事件和国情咨文打翻身仗，并反击共和党和前总统特朗普。总统选举恶斗提早登场，民主、共和两党都以遏制中国抢分，唯有斗激，明年底美国总统大选前，中美关系只怕变得更坏而难望改善。

近期多个民调都显示，拜登支持度亮起红灯。路透社民调结果，指拜登支持率只得41%，接近他上任两年低位，且65%受访者认为美国正在错误的道路上，高过一年前的58%；美联社民调更显示，只有37%民主党人支持拜登寻求连任，远低于去年中期选举前的52%。外界一直猜测，明年美国总统大选很可能是拜登与特朗普对决，《华盛顿邮报》和ABC新闻本月初的民调则显示，特朗普获48%选民支持，领先拜登的45%。

拜登要连任首务提振民望

拜登要再选总统，首务是提振民望，并打击特朗普和共和党，中国气球事件及国情咨文就成为他翻身的手段。

拜登渲染中国气球对美国的威胁，在气球将离开美国前，更执意派战机用导弹射爆气球，就是要制造有震慑力的电视画面，以彰显他捍美国绝不手软的景象。此外，他还可借此反击共和党和特朗普。拜登去年11月与国家主席习近平举行中美峰会，又派国务卿布林肯本月访华，惹来共和党攻击他对华软弱，这次射爆中国气球，既可凸显他对中国的强硬，还可反咬特朗普一口。

据美国媒体披露，拜登政府早在去年4月已发现特朗普任总统的4年中，中国气球有3次进入美国国境，但特朗普没有采取任何行动。拜登射爆中国气球后，将特朗普的“失误”透露给传媒，无疑要攻击特朗普若对中国气球不知情，就是失职和没警觉性，若他知情而不作为，更是对华软弱。

拜登还利用国情咨文反击共和党。表面上，拜登在国情咨文中8次提到“团结”，以敦促民主、共和两党团结，但他高举要向富人加税，无疑冲着共和党政纲而来，他更指责共和党要削减社会福利，藉以挑动中下阶层对共和党的不满。拜登宣读国情咨文后，即走访对未来总统选举影响重大的摇摆州，并摆出战斗格、指责共和党要削减社安保障金和医疗保险，他要让这些人踢到铁板。

拜登在众议院宣读国情咨文时批评共和党，亦即场惹来共和党议员指骂他是“骗子”。共和党去年底中期选举赢得众议院控制权，上月掌控众议院后，已准备多角度狙击拜登，包括要彻查美军前年狼狈撤出阿富汗、拜登家族以权谋私，以及拜登文件门等，并拟利用美国国债抵达法定上限，拜登要寻求共和党提高上限之机，逼他削减福利开支。

选前重大政策成政治工具

民主党过去两年在掌控众议院时，积极调查国会骚乱、特朗普税务等，打击特朗普和共和党声誉，民主党做了初一，共和党现在就做十五，狙击拜登。

令总统选情更显吊诡的是，拜登与特朗普能否代表民主党和共和党竞逐总统，仍然充满暗涌。现任总统寻求连任，其所属政党都会支持，皆因总统控制庞大资源，影响政党选情，然而拜登已届80高龄，精神亦时有不济，民调反映，58%支持民主党的选民，希望另觅他人取代拜登出选总统。故拜登若有闪失，只怕难阻党内有力人士出来挑战他。

至于共和党，由于特朗普支持的共和党人在中期选举表现不济，令党内主流派和金主可力谷其他受控的总统候选人，如佛州州长德桑蒂斯的民望已追近特朗普，令共和党内恶斗加剧。

在明年底总统大选前恶斗干扰，美国各项重大政策都会成为政治恶斗工具，在中美关系上，两党一致要力遏中国，要抢分唯有斗硬，拜登用武力击落中国气球就是这种氛围下的表现。可以预期，未来两党和参与总统选战的政客，在言词和行动上对中国没有最激，只有更激，总统选战只会进一步恶化中美关系。