越南国家主席“交接工作”，谁会正式接班？

来源：中国新闻周刊

作者：曹然

据越通社消息，2月4日，越南原国家主席阮春福和代理国家主席武氏映春的工作交接仪式在主席府举行。阮春福在仪式上表示，相信在以阮富仲总书记为首的党中央、中央政治局和中央书记处的领导下，全党全民全军一定能够圆满完成越共十三大决议提出的国家发展目标和任务。他还对没有出席仪式的阮富仲表示感谢。

越共中央书记处常务书记武文赏代表中央政治局出席并发表讲话，称赞阮春福在多个工作任期内“和党中央、中央政治局一道领导全党、全民、全军克服困难，取得了重要成就”，期待他“继续为党和国家作出积极贡献”。

阮春福此前是越南最高领导层“四驾马车”的二号人物，其国家主席任期原本到2026年。由于曾长期担任前总理阮晋勇的助手、副手，阮春福被视为越南政坛“阮晋勇派系”或“南方派”“改革派”的代表人物。2023年1月17日，在越共中央临时会议上，阮春福辞去越共中央政治局委员、中央委员、国家主席等职务。

对于阮春福突然辞职的原因，越通社当时报道称，在2016年到2021年的总理任期内，阮春福“在领导、指导冠病疫情防控方面做出了巨大努力，取得了重要成果”，但随着有关核酸试剂腐败、援助包机腐败在内的防疫腐败系列案件被逐渐揭露，“在包括两名副总理、三名部长在内的多位官员违规、造成非常严重后果的情况下，他（阮春福）负起负责人的政治责任”，“深刻意识到自己对党和人民的责任，提出辞去分配的职务、辞去工作、退休的申请”。

阮春福所要“负起政治责任”的腐败案，一是小型生物科技公司“越亚公司”通过行贿科技部、卫生部官员及各省疾控中心负责人，控制核酸试剂的官方审批和购买流程，随后通过抬高官方购买价格牟取暴利；二是一些旅行社及航空服务公司，通过贿赂外交部、公安部、交通部等部委及接收地政府的官员，在“援助航班”的手续费、机票价格、回国隔离收费等多个环节中饱私囊。目前，警方已追缴查封涉案资产超1.67万亿越盾（9400万新元）。

在2月4日的交接仪式上，阮春福特别强调，自己是对党和国家负政治责任，其家人并未直接卷入前述腐败案件。此前，越南社交媒体上曾有阮春福妻子涉嫌核酸试剂腐败案的传言。交接仪式结束后两日，越共中央政治局通过了信任票新规，进一步明确了“政治责任”和阮富仲近期强调的“能上能下”问题。新规规定，干部得到的低信任票超过50％时必须辞职，超过2/3时将被开除，无须等待任期结束。

对于部分外国媒体关于“反腐败是政治斗争”的说法，阮富仲此前在接受越通社采访时予以否认。2月6日，阮富仲接见越南党和国家前领导人，阮春福、阮晋勇均出席活动。

目前，阮春福的接班者尚不明确。代理国家主席武氏映春并非政治局委员。在越共中央政治局中，排位仅次于阮春福的是政府总理范明政、国会主席王廷惠和中央书记处常务书记武文赏。其中，范明政出身公安战线，王廷惠则与阮春福一样出身经济战线。

彭博社认为，两届中央政治局委员、公安部长苏林也有可能得到提升。在调查冠病防疫腐败的过程中，公安部始终处于主导地位，阮富仲也多次指示公安部门进一步参与反腐工作。不过，考虑到范明政也是公安战线出身，评论人士多认为，如果苏林也得到提拔，将是越南官方对外释放的“信号”。反之，如果提拔经济战线或“南方派”官员，则是另一种“信号”。

阮春福辞职前，卷入防疫腐败案的中央政治局委员、常务副总理范平明和副总理武德儋辞职，接替他们职务的是自然资源与环境部长陈红河、海防市委书记陈流光。陈红河出身知识分子家庭，获得矿业学博士学位后一直在自然资源与环境部任职，和范平明都是典型的专家型官员。陈流光拥有公共管理硕士学位，长期在南方经济发达地区任职，曾任胡志明市委常务副书记。分析认为，这种人事安排体现了越南政府将延续革新开放的稳定发展政策。