国民党会重蹈2020败选覆辙吗？

来源：台湾《联合报》社论

2024总统大选，国民党情势依然混沌。被认为可能参选的新北市长侯友宜和国民党主席朱立伦，迄今不是大打太极，就是大谈团结；四年前退党的鸿海创办人郭台铭，一句“我在等国民党的一套办法”，几乎已是最明白的表态了。但不论是起心动念、语带保留或按兵不动，三人显然各有顾忌；而其背后考量，无非避免重蹈2020大选覆辙。但二○二○的“覆辙”到底是什么，国民党真的记取教训了吗？

面对2024，此刻国民党的情况，与四年前颇为类似。一来都是九合一选举大胜、总统选战情势一片大好；二来则是竞争组合类似。上次大选，国民党的提名，主要是韩国瑜、郭台铭与朱立伦三人的竞争，最后由韩国瑜代表出战；这次大选，郭台铭和朱立伦仍然是潜在竞争者，侯友宜也与韩国瑜相同，都是现任市长。上次选举国民党惨败，这次众人戒慎恐惧，可以理解。

回顾四年前的大选，党内主事者与竞争者以自利为出发的各种盘算与算计，才是败选关键。掌握党权的吴敦义，企图为自己量身打造初选制度；韩国瑜舍弃高雄选民的付托，一句“Yes, I do”重创“韩流”风潮；郭台铭初选落败，仍谋求自行参选，后来虽未参选，却造成蓝营分裂。而朱立伦拒绝担任韩国瑜副手，侯友宜等地方诸侯只想保留实力，与选举保持距离，甚至刻意切割。初选纷争，也扩大了支持者“非谁不选”的分化效应。及至吴敦义为能在选后持续发挥影响力，提出一份荒腔走板的不分区立委名单，还将自己排在安全名单内，致使舆论大哗，终为国民党整体选情敲下最后一记丧钟。

如今郭台铭有意再战，却不再如四年前高调，主要是不愿再面对初选竞争；侯友宜之沉潜，则是要为“落跑”解套。朱立伦虽然强调绝无私心，一切以胜选为最大考量，但蓝营支持者却担心，朱立伦是否会如四年前的吴敦义般横柴入灶，一意为己谋私，将大好局势拱手让人。

平心而论，就个人条件而言，郭台铭、侯友宜与朱立伦各拥优势。郭台铭在商界表现无庸置疑，长期关注公益事业，两年前捐疫苗助全民度过疫苗荒，累积了很高的民间声望。侯友宜政治意识形态较为淡薄，相对免受政治口水侵扰，更是支持率最高的地方首长。而朱立伦历经多个地方、中央职位，资历完整；操盘九合一大选，也凸显其政治功力。

但无论任何阵营，都不可能有绝对完美的候选人，各拥优势，也各有缺点。如果党中央能够毫无私心，以胜选为考量提出候选人，而未获提名者也能全力支持党提名人选，优缺点就能互补；反之，则是内斗与观望搬上台面，缺点无限放大，优点变得微不足道。

国民党虽然在去年九合一选举大胜，但要在明年大选“下架民进党”，情况仍不容乐观。在野阵营迄今仍无整合迹象，如选战形成“三强鼎立”局面，只会让民进党因此得利；国民党提名纷扰，如果被带到选战中，则会让蓝营自己先分裂。可以说，步步为营且团结的在野阵营，都未必能达成政党轮替目标，何况是分裂。

2020殷鉴不远，如果国民党的政治领袖，为一己之私扭捏作态，或谋求以权术换取权位，必定会让原本凝聚的民心逐渐流失；而如果提名底定后仍各自为政，更将是自掘坟墓。党内初选也好，征召、协调也罢，如何能够促成党内团结，才是首要之务；有意参选的蓝营政治人物也应扪心自问，竞逐大位究竟是为了权力，或者人民利益？