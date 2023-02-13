苏纳克首相能否救英国？

来源：香港《明报》

作者：田德文

苏纳克（Rishi Sunak）自去年10月出任英国首相以来，简直就连一天舒心的日子都没有。他接手的烂摊子有三大难题：

一是英国已成七国集团（G7）中经济数据垫底的“劣等生”，根据英国官方发布的最新统计数据，苏纳克上台前的2022年第三季度，英国GDP（本地生产总值）收缩0.3%，去年12月按年通货膨胀9.2%，都是发达国家中最差的；

二是脱欧进程陷入僵局，由于英国提出要与欧盟重新谈判《北爱尔兰议定书》问题，不仅与法德和爱尔兰关系紧张，甚至可能得罪了身为爱尔兰裔的美国总统拜登；

三是在乌克兰危机中充当美国“马前卒”，脱欧之初构建“全球英国”的宏伟目标几乎成为笑柄。

苏纳克是以稳健务实的形象临危受命，但四个月来的执政效果却着实乏善可陈。根据英国央行预测数据，2023年第一季度英国GDP预计将萎缩0.1%，全年萎缩0.5%，2024年萎缩0.25%。由于预计2024年下半年英国将举行议会选举，保守党带着这样一份成绩单，恐怕很难再次获胜。

更糟糕的是，从去年11月下旬开始，英国公务员要求增加工资的罢工愈演愈烈，三个多月来已经成为英国人习以为常的“风景线”。2023年2月6日，英国国民保健服务（NHS）的护士和急救车司机举行大罢工，据报道是该制度成立75年来最大规模的罢工。此前，属于英国公务员系统的铁路、机场、邮政、大学、边检都举行了全国性的大罢工。

对于这些罢工，苏纳克的态度是决不妥协，声称即使动用军队临时替换罢工人员，也绝不同意给他们涨工资。实话实说，如果工党愿意早些接收这个烂摊子，苏纳克领导的保守党政府能否坚持到2024年议会选举都有悬念。

客观地说，英国陷入今天的困局不应该怪苏纳克首相。他上台后把主要精力放在解决国内经济民生问题上；在国际上出风头、秀底线的事情，做得比前任首相约翰逊（Boris Johnson）和特拉斯（Liz Truss）要少得多。他的宏观经济政策非常清晰，就是要执行从紧的货币和财政政策，以牺牲短期经济增长来遏制通货膨胀，避免英国经济陷入长期滞胀局面。

实际上，这也是他不得不选择的政策方针，因为要避免滞胀，只有避免衰退优先和避免通胀优先两条路可走。他的前任特拉斯首相已经试过在通胀高企的情况下，通过减税来刺激经济增长，结果立即造成英国国债、股票和汇率同时下挫，使她成为英国历史上“最短命”的首相，所以接替相位的苏纳克，只能以遏制通胀为首要目标。

英缺战略自主 苏纳克救国路难行

这种“过紧日子”的政策，需要国内民众和企业顾全大局、积极配合，否则当政者很难扛住持续的政治压力。那么，苏纳克首相可能走得通这条遍布荆棘的“救国”之路吗？从目前情况看应该不乐观，这是因为英国目前窘境的根源在于缺乏战略自主，无论经济还是政治，都要看美国脸色，而这是根本无法在短期内解决的。

经济上，与德国、法国等欧洲大国相比，英国的“去工业化”程度更高，经济结构脱实向虚的趋势难以扭转，长期受到内需不足和产业缺乏国际竞争力的困扰。目前，美国联储局连续加息导致处于低谷期的世界经济增长乏力，英国央行的汇率政策与美联储绑定得最紧，2022年已将基准利率从年初的0.25%提高到3.5%，市场普遍预测其加息周期将持续到2023年11月，最终达到4.7%左右。

由于英国没有美国那种对外输出危机的能力，加息缩表引发的危机，主要得靠内部消化。特拉斯首相刺激经济优先政策的惨败，根本原因是违背了与美联储绑定的英国货币政策结构。苏纳克首相比她明智的地方，在于他知道不能触碰与美国金融合作这条红线，不过这也就意味着他只能通过吞咽国内抗议的苦果来度过危机。

政治上，把北爱尔兰留在欧盟关税区里，是欧盟和美国给英国划定的红线，任何变通和优化都得在这个前提下推行。目前，苏纳克首相在这方面还没有取得明显进展，但未来的解决方案，只能是在现有北爱议定书框架内修修补补。

这样做的问题是，北爱尔兰地区在联合王国内更加成为“特区”，对英国的统一性肯定会造成消极影响。这种前景，在英国国内已经引起很多人的不满，但苏纳克首相应该没有特拉斯首相那种不惜为此与欧盟甚至美国翻脸的勇气；即使有，恐怕最后也只是白白赔上他自己的政治前程而已。

“欧洲孤儿”成美国“马前卒”

从政治文化上说，英国对于“战略自主”是非常向往的。 2016年，主张脱欧的英国政客就是用政治经济上“重新独立”来忽悠老百姓的，而且声称脱欧可以让“欧洲的英国”重新变得辉煌，成为“全球的英国”。 2020年与欧盟签订脱欧协议后，这套说辞在英国就不太常见了，因为老百姓看得见，作为欧洲“孤儿”的英国不仅没有成为全球的领导者，而且反成了美国的“马前卒”。

实现转变 需政治智慧和勇气

对英国来说，摆脱目前颓势的出路其实很清楚：一是无论以何种形式，都要重新跟德、法等欧洲大国合作，共同争取经济和政治上的“战略自主”，起码要能够维护本国的经济主权和民生利益；二是要在世界上发挥更具建设性的作用，与新兴工业化国家和发展中国家构建互利共赢的合作关系，共谋和平与发展；三是通过有效的产业结构调整，重新确立本国在世界经济中的优势地位，为英国经济注入可持续发展的新动能。

对英国领导人来说，实现这种转变需要政治智慧，但更需要政治勇气。限于英国的选举政治制度，指望还剩下不到两年时间的苏纳克首相推行大变革，恐怕是不现实的。但是，作为一名稳健务实的政治家，他能否推动英国向符合本国、地区和世界利益的方向转化，倒也还是可以进一步观察。