海外投资者大举抛售日本国债为哪般？

来源：日经中文网

海外投资者显示出继续卖出日本国债的态度。虽然日本银行（央行）1月决定维持现在的货币宽松政策，但做空国债的持仓并未减少。由于日本国内的通货膨胀和市场的扭曲等原因，认为政策可持续性较低的投资者很多。还出现试图通过买入日元获利的海外投资者，押注日本将缩减货币宽松的交易正在增加。

日本财务省的数据显示，外国投资者在日本银行的货币政策会议之前的1月8至14日，净买入近4万亿日元（403亿新元）中长期国债。在海外投资者的国债抛售全面启动的2022年6月以后，截至1月14日累计净卖出14万亿日元。在日本银行并未改变长期利率上限的18日以后，空头回补的行动迟缓，累计净卖出额为14万亿日元，并未改变。

海外投资者预测日本银行将继12月之后，1月也修正长短期利率操作（收益率曲线控制，YCC）的内容，提高长期利率的上限或取消上限本身，于是增加了国债卖出。希望通过利率上升、国债价格下降后，通过回补变得低廉的国债来获取收益。

在日本银行维持政策不变之际，通常情况下，为了避免损失，买回国债的行动占优势。实际上，在2022年7月和11月，日本国债的净卖出额缩小。尤其是在7月，日本国债的空头回补迅猛，一度出现完全回补6月抛售的空头减仓。但此次状况有所不同，海外投资者维持了做空日本国债的持仓。

海外投资者维持日本国债抛售，是因为认为容易招致物价走高的货币宽松以及强行抑制利率的YCC的可持续性进一步降低。

从2022年12月日本国内的消费者物价指数（CPI）来看，剔除变动剧烈的生鲜食品之外的综合指数比上年同月上涨4％，创出1981年以来、时隔约40年的最大涨幅。继12月之后，1月东京都辖区的CPI高于市场预期，认为日本国内的通货膨胀压力根深蒂固的看法随之加强。与通货膨胀正在见顶的美国不同，日本的物价走高正在加速。

英国蓝湾资产管理公司（BlueBay Asset Management）的马克·道丁指出，“日本银行已达成2％通胀目标正在变得明确”，表示只要物价涨幅不迅速下降，就将维持日本国债抛售，预测如果YCC被取消，长期利率将上升至1％左右。

法国东方汇理（Amundi）的格莱戈瓦·佩斯科斯也以日本的历史性的通货膨胀为由，预测认为“日本银行的货币政策今后将迈向正常化”。

此外，着眼于市场功能恶化的抛售也在增加。美国NeubergerBerman（路博迈）的Fredrik Repton表示，“与日本银行决定修正YCC内容的12月相比，国债市场的流动性和顺利的利率形成等市场功能出现下降”，认为日本银行将不得不进一步调整政策。

日本银行为了抑制利率，增加了国债购入。10年期国债附近时常出现日本银行的国债持有比率超过发行余额的情况。国债市场的流动性已降至美国金融危机以来的最低水平，不少投资者认为难以兼顾抑制利率和市场功能的维持。

实际上，通过国债抛售获利的阻碍正在提高。英国法通保险公司的Chris Jeffrey指出，由于流通的国债正在减少的影响，投资者为了做空而“从证券公司借入（国债）的成本等正在提高”。因此，也有投资者押注日本银行将在波动可能更加剧烈的外汇市场，进行政策修正。

美国Sibilla Capital的Lorenzo Di Mattia着眼于抛售美元、买入日元的交易，表示“如果日元汇率达到1美元兑约136日元，将建立做多日元的头寸”。认为如果日本银行修正YCC，日元将升值至1美元兑约125日元，“汇率行情的较高波动率充满吸引力”。

如果为了将美元兑换为日元而借入美元，需要支付美元的高利息。认为如果汇率行情如愿大幅波动，可以收回成本并可以获益的投资者在增加。

主导长达10年的大规模货币宽松的日本银行总裁黑田东彦将在4月上旬结束任期，继任的新总裁将在4月下旬首次参加货币政策会议。蓝湾资产的马克·道丁表示，“不管新总裁是谁，如果要合理解读日本经济，就需要解除YCC”。

1月18日一度降至0.36％的长期利率逐步上升，再次逼近日本银行规定的上限。在4月之前，日本国债抛售有可能进一步膨胀。