美若关导航乌国飞弹就不准 台须自立自强

来源：台湾《联合报》“新闻眼”

作者：洪哲政

俄乌战争中近期披露一项战情，乌克兰部队借由美援海马斯多管火箭系统发射的战术飞弹，攻击俄军军事目标的座标，都须由美军审核后提供；美军不提供，乌军就“看不到”“打不准”目标。虽然台军自费兴建有号称能反战机、反飞弹、反巡弋飞弹的长程预警雷达，至今却与乌克兰面临相同困境。

美军未对台开放军规GPS导航系统，台湾自行研发能跨海进行源头打击的战具，在缺乏军规卫星导航下，精准打击效果就大打折扣。美军近年以“插队”方式强销台湾大批岸置机动型鱼叉攻舰飞弹系统，传称具备攻击岸际目标性能，还可望因此开放台军规导航。但俄乌战经验显示：美军若不同意你打，关上导航，台军恐怕就打不出去，将始终缺乏主战因应的能力。

台湾耗巨资兴建长程预警雷达，长年来也面临类似情境。雷达所获情资，不但须由美方人员现地控管，指管程序上能“即时”争取两到三分钟预警时间，提供给两座飞弹预警中心的目标情资，也只能提供给美制爱国者防空飞弹，自造中、长程防空弹种无法即时分享，至多能透过台方人员以语音告知，缺乏战备实效。中科院“强弓计划”最关键的还是能否分享长程预警雷达情资；但长期下来，显然不得其法。

在每年给付大笔预算维持运作下，美方对开放雷达所获情资运用仍严峻，主要用于印太司令部监控区域情势，拒绝开放介面让情资透过飞弹预警中心分享给自造天弓弹种战备单位；所谓反制巡弋飞弹，却是就算看到进袭目标，也只能用无线电示警，缺乏实质反制时效。

因此，就算台湾拥有长程预警雷达这颗号称360度、3600百公里内均能掌握的“大眼睛”，对台军战备效益却很有限；也因此，中科院必须自立自强，再行建构新型固定式相位阵雷达，求人不如求己。