日本资金已经在回流国内 此为全球债券多头的心腹大患

来源：彭博社

作者：Ruth Carson、Masaki Kondo

不管谁坐在日本央行这个重要位子上，全球债券投资者最担忧的事情已经真切地展开，而且看起来不太可能很快结束，那就是日本资金出现转回国内的潮流。

上周五意外传出经济学家植田和男可能将获得提名出任下一任日本央行行长，日元随之上涨，日本债券收益率攀升，债券投资者忙不迭地考虑此人到底是个鹰派还是鸽派。若日本央行出现任何向鹰派政策转变的苗头，势必很快点燃收益率上行走势；除此之外，日本投资者稳步卖出海外债券，并买入国内债券，这一点在市场上已成事实。

据日本财务省和日本证券业协会最新数据，去年日本投资者减持创纪录的1,810亿美元外国债券，并向国内国债市场投入30.3万亿日元资金。全球投资者需要担心的是，如果植田果真出任行长，并取消收益率上限，那么还有2万多亿美元的外国债券可能面临被卖出的命运。

“我们的预测是，今年日本投资组合资金将持续从海外回流国内债市，”摩根大通的Benjamin Shatil在最近的报告中写道。“我们认为，这种转变在一定程度上是因为投资者认为，物价和工资持续上涨将进一步推动放松收益率曲线控制政策，以及日本央行加大对国内收益率上升的容忍度。”

日本政府将于周二提名黑田东彦的接替者，全球债券投资者势必严阵以待。

去年12月份，日本央行微调了10年期国债收益率的上下限，以致于冲击全球市场，美国国债下跌，从美国股票期货到澳元到黄金，各类资产均受影响。时下日本投资者持有超过1万亿美元美国国债，以及大量荷兰、法国、澳大利亚和英国的债券。

如果植田改变政策并推动日本收益率走高，那么日债相对吸引力增强，必然会吸引该国大型保险公司和养老基金加速回流国内。但即使他将政策调整保持在最低水平，也可能会重现去年日元面临的压力，推升日元昂贵的对冲成本，而这一点是去年日本投资者卖出海外债券另一个关键催化剂。

在对冲成本仍然高昂的情况下，即使日本把10年期国债收益率上限人为设在0.5%，对日本基金公司的吸引力，也要比美国国债经日元对冲之后-1.3%的收益率更具吸引力。

“当他们最终放开利率时，一直等待更高回报的日本国内机构可能会涌向日本国债，”Asymmetric Advisors在新加坡的策略师Amir Anvarzadeh说道。他追踪日本市场已有30年时间。

在Vanda Research在伦敦策略师Viraj Patel看来，全球债券市场可能可以承受住日本央行另一轮政策调整，但日本通胀率上升，可能会导致收益率曲线控制政策突然无序退出。

“日本央行即将犯下与美联储12个月前一样的政策错误，即认为‘通胀是暂时性的’，”他说。“我们针对日本政策正常化会更早、而非更晚进行布局，且在备受关注的4月会议之前就发生的可能性不小。”