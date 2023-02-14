当鸡蛋在台湾成了奢侈品

来源：联合新闻网

联合报黑白集

春节刚过，台湾鸡蛋价格就重回历史新高，而且是在政府插手干预下。除了让人笑掉大牙的“平价蛋”，农委会束手无策。内阁改组，陈吉仲的官保住了，但解决问题能力丝毫未变。

对于蛋价问题，农委会始终不愿面对现实。去年十一月，农委会宣称，蛋价在2023年中可望回到“三字头”；但到了年底，已出现供不应求的情况。农委会辩称“是因为调货时间差，不是缺蛋”，如今看来，一切都成了笑话。

所谓“重回”历史新高，令人玩味。几可断定，是农委会为了粉饰太平祭出“冻涨”大招，以免蛋价升太快；但人为干预终于失灵，蛋价冲破“五字头”，蔡政府灰头土脸。既然鸡蛋供需已经失衡，政府不思从根本解决，却去强压蛋价，只会让问题更严重，结果就是消费者和业者双输。

匪夷所思的是，上次蛋价飙涨是整整一年前。一年的时间，以蛋鸡生长周期，已可繁衍三代；农委会却毫无作为，坐视问题再度发生。官员为找借口，扯到禽流感；但两年来因禽流感而扑杀的蛋鸡不到一趴，这种借口也够烂了。

台湾经济起飞前，百姓视鸡蛋为营养补品；蔡政府执政七年，自称史上经济最好，却连鸡蛋都快变成奢侈品。过去绿名嘴曾造谣“陆客吃不起茶叶蛋”，如今陆客没了，台湾人却快吃不起鸡蛋，真讽刺！