恢复两岸交流是维持台海和平的上策

来源：台湾《工商时报》

工商社论

农历春节过后，两岸交流渐趋热络，先是国民党副主席夏立言率团访问大陆，紧接着商总、工总、三三会和工商协进会等主要工商团体，也紧锣密鼓安排赴大陆参访行程，两岸关系出现春暖花开的迹象。

夏立言近日在北京期间先后会见了大陆国台办主任宋涛和即将接任全国政协主席的中共中央政治局常委王沪宁，借此了解大陆最新对台政策脉络。这是继去年8月之后，国民党半年来二度组团访问大陆，在台海局势诡谲之际，夏的这两次出访对于化解两岸僵局、减少双方误判，具有一定的推进作用。

近期对岸对于有关台湾议题的表述上语调明显和缓，实务面上也向台湾释出许多橄榄枝，包括陆方透过官方白手套性质的“海峡两岸空运协议”管道，提出恢复两岸16个航点，国台办则力促小三通复航，以及同意重启60多项台湾食品进口。而在陆委会主委邱太三认为恢复两岸航点“不会只有16个”后，国台办也积极回应“未来将推动更多两岸直航航点复航”、“大陆已经做好所有准备”。

在会见夏立言时，王沪宁表示“两岸同胞对正常交流往来的意愿强烈，当务之急是尽早恢复两岸交流正常化”，并呼吁国共两党“共同维护台海和平稳定，促进两岸交流合作，造福两岸同胞，携手致力民族复兴”。宋涛则向国民党访团一行表示，大陆将继续秉持“两岸一家亲”理念，深化两岸各领域交流合作，促进两岸同胞心灵契合。两岸官方部门逐渐减少恶言相向，取而代之的是良性互动的增加，两岸关系出现了“向上螺旋”的契机。

大陆涉台高层人事在中共二十大进行了大幅调整，而从王沪宁和宋涛这两位关键人物的最新说法看，推动新一波两岸交流将是大陆新一届领导层和政府的对台工作重心，其中，经贸、文化和民间领域的交流，料将成为初期的试金石。

从经贸领域看，受到中美对抗、疫情干扰和两岸政府缺乏互信等多重因素交互影响，过去七年两岸经贸交流的热度每况愈下，双边贸易额也在2022年出现明显放缓，根据我财政部的数据，去年台对大陆和香港出口年减1.6%，相较于台湾对日本、亚细安、美国等仍维持二位数的成长明显逊色，加上大陆占台出口比重在四成左右，台对大陆出口降温成为拖累去年台湾经济表现的主因之一，因此恢复两岸经贸交流的热络，将是提振台湾经济成长的重要解方。

是故，台湾工商团体此时筹备组团访问大陆恰逢其时，一来借此了解大陆新一届政府的产业发展重点，以帮助台商在疫后调整经营策略和寻找新的投资方向，二来透过参访当地台商可探询他们目前遭遇的经营困境，再透过这些工商团体的影响力，转达两岸政府加以协助解决。

在两岸民间交流方面，曾经带动台湾观光业蓬勃发展的大陆观光客，在民进党执政后降温，加上冠病疫情因素，陆客人数急冻，导致台湾观光业低迷多年，并且波及旅宿、餐饮、百货、运输等许多服务业。如今随着两岸防疫措施大幅松绑，加上两岸航点和小三通逐步复航，政府应顺势重新开放陆客来台观光。

同样的，过去来台求学的陆生，普遍在学期间对台湾留下良好印象，他们实地观察和体会台湾的民情，更能从客观的角度看待两岸关系，是推升两岸关系的一股重要力量。近期两岸交流逐步恢复，有关部门也应考量扩大台湾大专院校招收陆生。

在中共二十大之后，大陆防疫政策大幅松绑，与此同时，大陆涉台高层人事进行调整，对台政策也释出一些暖意，为两岸关系开启了机会之窗，台湾朝野应该把握机遇，尤其政府应解除过去几年设下的限制，并进一步推动两岸民间经贸文化往来，才是维持台海局势和平稳定的上上之策。

蔡政府上台之后，一直将维持台海和平视为施政重点，也有意推动两岸的对话和交流，但多年来成效有限，如今在对岸抛出橄榄枝之际，除了在野党、工商团体和民间社团扮演促进两岸交流的先头部队，政府应该把握当前重要契机，在小三通、两岸航点，以及后续的陆客、陆生等大陆政策上开放，向对岸做出善意的回应，让两岸关系得以拨云见日。