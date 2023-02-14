多做有利于稳定美中关系的事

来源：中时电子报

旺报社评

继4日美国战机击落中国气球后，美国与加拿大联手又分别于10日及11日在阿拉斯加与加拿大上空击落来源、目标、装备不明的“空中物体”，虽然尚未证实来自中国，缺乏互信的美中关系已加速螺旋下坠。在危机处理机制失能之下，唯一解决之道在尽快恢复双方高层沟通管道，但目前两国敌意高涨，国内政治压力强大，无论华府或北京都骑虎难下，难以采取主动。

华府与北京骑虎难下

气球风波发生在最敏感、也是最坏的时机，国务卿布林肯被迫延后访问中国，美中丧失了改善关系的黄金机会，去年11月拜习首度会谈辛苦营造的友好氛围也毁于一旦。美中关系原本就极为脆弱，加上误判、意外及国内政治斗争介入等因素同时爆发，形成了美中关系“完美风暴”。

拜登总统7日发表“国情咨文”，重申与中国竞争而不冲突，愿与中国合作以促进美国利益并造福世界，似乎表达了不希望与中国敌对，避免冲突的立场，但随即又说，“那些与美国对赌的人正在认识到他们错得有多离谱，与美国对赌从来不是好赌注。”慷慨激昂的演出赢得民主、共和两党议员鼓掌欢呼，满足了美国反中胃口，却也说明了美中愈来愈接近冷战，将难以回头。

与其探讨气球事件的真相及各方是否反应过当，不如关切如何避免美中关系失控，进而冲击印太地区的安全，甚至世界秩序。维持沟通管道，有效管控分歧与风险是目前美中关系的最重要基础，事实证明这个基础并不稳固，特别是军方交流管道出现严重障碍，使危机处理机制难以发挥预期功效。当前最迫切的是，如何透过高层会谈重建互信，以稳定局势。

去年8月众院议长佩洛西访问台湾，大陆立即取消中美两军战区指挥官通话、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议。美中国防部长奥斯汀与魏凤和虽然于去年11月在柬埔寨会谈，但中方一直拒绝恢复两军常态性对话机制，这次气球事件后，中方拒绝奥斯汀与魏凤通话的建议，使得危机处理更为棘手。最令人担忧的是，从纯军事安全角度来看，气球事件是突发意外，并未构成立即威胁，美国却做出极端反应，而在南中国海、东海、台海上空经常出现双方军机、军舰过度接近，若未来真正发生具有安全威胁性的意外或误判，双方要如何因应。

印太国家不愿选边站

另一方面，美中外交管道虽仍能维持畅通，布林肯与中共中央外事办主任王毅3日曾紧急通话，但显然无法解决问题，使事件持续升高发酵。目前美国国会及舆论反中意识高涨；中国领导人可能希望中美关系可控，为中华民族复兴争取时间，但又不能向美国过度低头，在这种政治氛围下，布林肯恢复访中行程，对美中两国而言，都将被视为示弱的行为，可能性实在不高。

唯一正面迹象在于美国财政部长耶伦，向中国递出橄榄枝，表示改善美中经济议题的沟通非常重要，仍有意访中，中国商务部则表示欢迎。美国财政部先遣小组预定本月前往大陆，安排访问事宜，她是否能顺利成行仍是未定之数，至少维持了双方高层一扇沟通之门，透过改善经贸关系制造有利稳定关系的条件。

从美中双方的公开论调与态度来看，华府与北京短期内不会主动改善与对方的关系，但无论如何，外交仍是负责任管理双边关系的最重要方法，希望布林肯与王毅二人能持续沟通，为恢复访问创造机会。

气球风波使美中双边关系陷于危机，印太地区国家无不希望美中两大强权能建立建设性管理分歧机制，不要被迫选边站，甚至沦为美中战略竞争的战场。被视为全球冲突“最热点”的台湾，更应体认美中关系稳定的重要性，多做对稳定美中关系有利的事，千万不要火中取栗，以激化美中对抗从中获利，其后果非常危险。