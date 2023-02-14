ChatGPT解答不了的问题

来源：香港01

01评论编辑室

这篇文章不是由ChatGPT撰写。但据说ChatGPT有能力撰写论文、小说和剧本，照道理也可以撰写评论文章。

几年之前，DeepMind公司开发的AlphaGo击败世界顶尖的围棋高手，成为一时佳话。这次由OpenAI研发的ChatGPT不是棋手，而是经训练的生成转化器（Generative Pre-trained Transformer），能够自动生成文字，可以用于解答问题、翻译、除错程式码等。不少大学教授和专业人士在试用ChatGPT后都肯定它的表现合格，达到大学生甚至专业人士的水平。

科技中性视乎如何应用

除了作为聊天工具之外，ChatGPT能够怎样应用在日常生活中，是目前最值得关注的问题。有份投资OpenAI的微软公司，旗下搜索引擎向来逊于对手。如果ChatGPT真的能帮助微软改善搜索引擎，使用者便有望多个选择，从促进市场竞争的角度而言肯定是好事。微软创办人盖茨认为ChatGPT应用在文书工作，可以提高效率，“将改变我们的世界”。

然而，很快已经有大学生用生成器来写论文，教授以至校方都要想方法应对。内地学术期刊陆续表明，如果隐瞒使用这类人工智能生成器，文章会被退稿或撤稿。2月14日情人节，相信没有人想收到一封看似浪漫的情信，但实情原来只是利用ChatGPT生成。ChatGPT的技术若果可以替代重复工序，提升生产效率，这是经济和社会之福。但如果用于诈骗、欺瞒或不实用途，那不会为世界带来多少进步。

不断进步的科技从来都是中性的，正如其他工具一样，视乎我们如何使用。图灵在二战期间的解密研究，推动了电脑科学的进步。互联网的前身原本是美国和苏联的国防研究，现在已经成为了现代社会不可或缺的一部分。不论是军用还是民用，科技一直都可以用于建设，也可以用来破坏。

军事力量可以用于拯救生命

在土耳其和叙利亚大地震后，韩国陆军派员参与救援行动，日本自卫队出动专机运送器材，各国伸出的援手不计其数。日本修宪扩军很多人不同意，但出动救灾却没有人会反对。军队可以兵戎相见，好像俄罗斯入侵乌克兰般生灵涂炭，但也可以拯救生命。土耳其和叙利亚已经超过三万人罹难，数字不应该继续攀升。

中国和美国作为世界大国，有责任牵头救援，应对像地震这样的天灾，解决如极端天气那样的共同问题，而不是把精力花在贸易战或者意识形态之争。美国要被求放下地缘政治的分歧，解除对叙利亚的单边制裁，为人道主义救援敞开大门，个中不无道理。更多的航空和监测技术若果用于科研，可以改善经济生产和民众生活。再多的军事和政治姿态，也不能够促进社会进步。

ChatGPT是人工智能的一个里程碑，代表了科技进步的一个阶段。但人类的进步却是不足够的。ChatGPT能够回答很多问题，但如何相互尊重、加强团结、合作共赢，却是人类才能解答的课题。