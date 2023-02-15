美联储四官员齐声呼吁加息 市场利率峰值预期再受考验

来源：彭博社

作者：Steve Matthews、Catarina Saraiva、Jonnelle Marte

在显示通胀压力持续的CPI数据发布后，美联储官员强调进一步加息以遏制通胀的必要性，但他们在何时停止升息这个问题上出现了一些意见相左。

两位官员周二表示，利率可能需要升至高于预期的水平以确保通胀继续下降。

里士满联储行长Thomas Barkin周二接受彭博电视采访时表示，“如果通胀率持续高于我们的目标水平，也许我们将不得不采取更多行动。”

达拉斯联储行长Lorie Logan称：“如果需要通过持续加息来应对经济前景的变化或抵消货币环境的不适当宽松，我们必须做好在比预期更长的一段时间内加息的准备”。

在他们发表上述讲话前，美国劳工部公布1月份CPI同比上涨6.4%，远高于美联储2%的年通胀率目标。

费城联储行长Patrick Harker当天晚些时候发表讲话称，他认为需要将利率提高至5%甚至更高水平，因为通胀的降温速度缓慢。

“我们将不得不让数据来决定这一点，” Harker在La Salle大学演讲后回答听众提问时说。“联邦基金利率将高于5%。超过5%多少呢？很大程度上取决于我们所看到的数据。”

纽约联储行长John Williams周二下午表示，要让通胀率达到2%目标，经济增速可能需要放慢至较低水平，劳动力市场也需要走软。

“我相信货币政策的机制将继续推动通胀率朝2%移动，” Williams周二在为纽约银行家协会的一个活动准备的演讲中表示。 “我们会坚持下去，直到工作完成。”

Williams补充称，到年底前让联邦基金利率处于5%-5.5%是正确的框架。“我确实认为，在劳动力市场强劲的情况下，显然存在通胀在更长时间内超过预期的可能性，我们可能需要把利率上调到比通胀更高的水平”。

受汽油和住房成本上升推动，整体CPI较12月上涨0.5%，虽然符合经济学家的预期，但已经是三个月来最大升幅。

Barkin在接受彭博电视Michael McKee采访时表示，“通胀正在走向正常化 ，但下降速度缓慢” 。

虽然以上官员都是联邦公开市场委员会委员，但Logan和Harker今年有投票权，Barkin没有。作为纽约联储行长，Williams和其他七位理事享有永久投票权。

市场反应

标普500指数应声下跌，美国国债收益率在最新通胀数据发布后飙升。投资者现在认为美联储6月加息25基点的几率接近50%，预计3月和5月份将各升息25基点。

鉴于就业数据强于预期以及通胀持续的迹象，人们对利率峰值的预期有所上升。

巴克莱和Monetary Policy Analytics的经济学家目前预计美联储将把利率上调至5.25%-5.5%。巴克莱经济学家在研报中写道，“我们认为美联储需要看到劳动力市场实质性放缓的证据才会相信薪资增速正在朝着与2%通胀目标相一致的水平移动。这样的证据要等到年中后才会显现。”

Logan说，她认为当前货币政策面临两个风险：做得太少会导致通胀卷土重来，做得太多会给劳动力市场带来过度痛楚，但“最重要的”风险是做得太少。