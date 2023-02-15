台湾民生物价狂飙，小英怎么办？

来源：联合新闻网

作者：卢信昌

去年年终岁末，台总统府于国安高层会议后、12月31日新闻稿内，关于第七点的工作要求，明示：“持续稳定整体物价，特别关注日常所需民生品价格。”

诚然，不仅在俄乌战争爆发之际，国际原物料价格的顺势攀升，难以避免；究其实，推升全球通膨的主因，正是西方国家连年的财政扩张与赤字预算，以及放任金融市场的热络狂飙，终而到了必须以连番调升的基准利率、搭配产业投资补贴的拙劣方式，来打击通膨预期心理和引导实质长期投资的落脚、形成。

国安会议提出的物价调控解方，明示了政府将补贴油、电价格，并持续减征大宗物资税赋，至少延长至2023年的3月；其次，从源头控制能源及各项大宗原物料价格，并将严查囤积、哄抬，以缓和全球通膨可能会对台湾物价水准所造成的外来冲击。

尤其民生商品价格，政府将密切掌握鸡蛋的产销和预拟调节措施，如：确保种鸡的来源无虞、优先供应民生使用，并协调产地以加强调度。言犹在耳，不仅蛋价再涨5%，似乎成了定局；由主计总处所公布的消费物价指数（CPI），元月份即增长3.04%；连续18个月超过2%的通膨警戒线，创下近半年来的新高！

令人不解的是，政府提供了大量的农业补贴，却始终无法稳定蛋价；甚至让去年上半年的蛋价高过美国、日本。将近一年过去成效不彰，却依旧无解的是，在养蛋鸡跟鸡蛋供应的南、北调度。小英政府的管考追踪与计划执行力，不免要令人担忧。

面对物价上升趋势，台湾有望再找到延缓价格调涨的操作空间吗？

首先，就4月1日起北北基计程车起跳价调涨15元，交通延滞的计时单位则减为60秒5元；相当于在市区内用车，就要上涨30元以上。不过，北北基桃的月票补贴计划已经推动，再加上各式叫车服务有做价格竞争，改善运具选择的影响，可以拭目以待。而像是台酒公司，虽然要调涨酒品价钱；但纯酿米酒、红标等民生需用品项，则不列入检讨清单，都在社会承受的容许范围内。

其次，至于目前油、电、铁路运输仍然维持低价的状况，这三家国营企业的挂帐损失，再做填补挪移的手段并不多；尤其面临到零碳排的消费、生产，以工业用电的调涨来促成制造业做提升，以价格带动碳排放的改善，非常有必要。

再者，餐饮业龙头鼎泰丰、麦当劳等业者，以及咖啡厅、面包店更涨声四起，外食族面临新一波涨势攻防。在精打细算之余，自力救济与召集联手炊事班，要勇于尝试、热情参与的。如此，还能减少外食、送餐等的过度包装，一起为垃圾减量与守护环境，再加上投资健康，都是利人、利己的行为。

最后，新任行政院副院长，郑文灿先生，身兼消保业务的召集人，更应慎重看待眼前万物飞涨的趋势下，如何在调涨时序与轻重缓急上，责成消保单位与公平交易委员会，都能负起对在各机关部门之间的协调责任；并要鼓励身处第一线的同仁，能有提出擘划和细部主张的参赞权限。

作者是台大副教授

