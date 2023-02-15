郭台铭“年轻气盛”退党 蓝营支持者埋单吗？

来源：台湾《联合报》

作者：刘宛琳

“郭王会”昨天登场。鸿海创办人郭台铭以第一次“年轻气盛、一时冲动”作为四年前退出国民党的理由，像个做错事的小男孩；并以时空背景不同、情势变化大，他也学了不少，表达自己四年来的成长。现在就看郭台铭“年轻的第一次”和“时空背景不同”的说法，国民党支持者愿不愿埋单？

郭台铭与立法院前院长王金平一年多未见，再见面双方都各有所思。有别于四年前的党外结盟，王金平这次扮演郭台铭与国民党之间的“桥梁”；而表达“不一定挺郭，但可把郭带回党”喊话蓝营，让自己成为“非绿大联盟”的推手，也影响着民众党主席柯文哲的合作意愿。

郭台铭表示退党的决定没有考虑到当时的政治情况，承认仍要借助党机器才能圆总统梦；而无论是郭顺利回党被提名选赢2024，或回党但不参选、表态支持党候选人，王金平都会是团结国民党的大功臣，并得以延续其政治影响力。

回复党籍是郭台铭代表国民党参选的第一步。郭、王这次都表达了对于四年前初选办法的不满，并相信朱立伦会吸取四年前教训。郭台铭当时不满全民调被民进党操作，国民党却没阻止。不过，党务人士指出，就算加入郭当时建议的手机民调，对手仍有操作空间，且民进党已开始进行各种可能的操作，试图影响国民党人选。

郭王再次合作，是二度搅局？还是帮国民党重返执政？提早开打的总统提名大战，眼看就要打乱朱立伦的提名时程，朱昨喊话“不要躁进也不会拖”，试图安抚支持者。比照韩国瑜2015年5月才表态“Yes,I do”，另一位可能的人选新北市长侯友宜会继续沉潜抑或开始动作，在郭台铭掀锅后的每一步都更受关注。

