美国金融监管当局的整顿或将加密货币边缘化

来源：彭博社

作者：Yueqi Yang、Katanga Johnson、Austin Weinstein

加密货币的“自由通行证”眼看就要失效了：美国最强大的几个金融监管机构正在迅速关闭通往该国银行系统的重要门户。

在加密货币交易所FTX倒下之后的几周里，通过公开和非公开行动显现出的这种日益激进的姿态，可能会把该行业推至金融世界的边缘。这意味着新企业可能被扼杀在摇篮里，银行和数字资产公司可能会抛弃现有企业并颠覆商业模式。

“监管机构实际上正在加密货币交易与银行、证券市场之间筑墙，以预防造成了2008年金融危机的那种系统性弱点，”哥伦比亚大学Richman Center for Business, Law & Public Policy高级研究员Todd Baker说。

美国官员们表示，他们正在一道研究加密货币，并否认采取全面摧毁行动。他们表示，遵纪守法的负责任创新是得到充分支持的。

与此同时，FTX的突然倒闭迫使当局采取行动，担心如果数字资产公司发展到足以影响金融系统的程度，那么下一次加密货币灾难可能会比这次还要严重得多。

通过采访十多位现任和前任监管人士、行业高管和游说人士，记者了解到了当局加强整顿的情况。许多人士都要求匿名，以便谈论相关情况。

联合警告

银行纷纷收到这种信号：它们应该放弃许多加密货币方面的尝试。

新年伊始，三大金融监管机构就针对各银行的加密货币活动发出了联合警告。美联储、货币监理署(OCC)和联邦存款保险公司(FDIC)于1月3日发布了一份直言不讳的声明，称不应该允许无法控制的加密货币风险转移到银行系统。

自那以来，这一行动已经加强。

美联储官员很快就开始提醒其监管的银行注意1月3日这份声明。据两位知情人士透露，他们还私下提醒银行注意它们在与加密客户合作时的法律义务，特别是那些没有在美国当局注册的客户。

美联储还于1月27日还发布了政策声明，拒绝加密货币公司Custodia Bank Inc.接入美联储支付系统。官员们正在研究进一步的指引。

美联储、FDIC和OCC不予置评。

“监管机构知道他们不能完全封杀加密资产，但他们当然可以努力将其隔离，并将任何风险降至最低，”Castle Island Ventures普通合伙人Nic Carter称。“我与银行业高管和加密货币公司CEO聊过，他们告诉我，当局正在采取高度协调的行动，试图把加密货币与传统金融行业隔离开来，”Carter说。

币安

全球最大加密货币交易所币安(Binance)感受到了痛苦。

作为此前一直在发行Binance USD稳定币的公司，Paxos Trust Co.周一表示，其将停止发行。

纽约州金融服务部表示，Paxos在管理其与币安的关系方面存在“几个尚未解决的问题”。币安自己发行的另一种代币BNB应声大跌。

Paxos周一证实，它收到了证券交易委员会(SEC)的“威尔斯通知”，内容有关SEC正在考虑建议采取这一行动：宣布Binance USD是未注册证券。Paxos表示，其“绝对不同意”SEC，并准备在必要时积极诉诸法律手段。

币安首席执行官兼创始人赵长鹏周一在推特上表示，如果币安的稳定币被法院判定为证券，则将对加密货币行业在这些司法管辖区的发展产生“深远影响”，币安将相应作出调整。

另外，币安在让一家美国银行帮助客户进行美元转账方面突然遇到了麻烦。根据CryptoCompare的数据，币安1月在全球加密货币现货交易中占据了55%的份额。

该公司上周表示，它正在暂停所有客户使用银行账户存、取美元。据一位知情人士透露，这是因为长期以来与币安有业务往来的Signature Bank撤退了。

币安正在找出路，但到目前为止尚未找到重启该功能的办法；该功能的主要用户是美国以外的机构交易公司。面向美国客户的平台Binance.US没有受到影响。该公司表示，向服务于该行业的第三方施压，而不走惯常的法律渠道，已经“直接将负担转嫁给了用户”。

Signature Bank拒绝评论其与币安的关系以及是否来自监管机构的压力造成了变化。

另一银行Metropolitan Bank Holding Corp.表示，其将完全停止与加密货币公司的合作。之前使用这家银行的大型交易所Crypto.com表示，其正在努力将业务转移到其他地方，但没有说明具体去处。Crypto.com表示，客户不会受到此次迁移的影响。

双重标准？

在FTX出事之后，官员们已反复就稳定币和加密货币带来的普遍风险发出警告。

美联储负责监督事务的副主席Michael Barr敦促国会介入，并称加密货币是“民间货币”。美联储理事Christopher Waller上周表示，涉足加密货币行业的银行在满足了解客户和反洗钱要求方面负有额外的责任。他还说，加密货币只是“一种投机性资产”。

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加密货币界因此抱怨道，该行业被应用了双重——不公平的——标准。

“加密货币公司应该有能力获取与其他行业一样多的银行服务，”Coinbase Global Inc.首席法律官Paul Grewal称。Coinbase Global管理着最大的美国加密货币交易所。

Grewal补充说，Coinbase在了解客户和反洗钱规定方面符合银行标准。

监管机构更加强硬的态度，还影响到了寻求使用加密货币底层技术的银行项目。一家银行的一位区块链高管表示，就连使用分布式账本技术的项目也放慢了速度。

Gensler的立场

SEC主席Gary Gensler及执法部门主管Gurbir Grewal加强了对加密货币交易平台的关注。Gensler认为，这些平台存在大量利益冲突，并公开提供实际上只是未注册证券的数字货币。

虽然收集证据需要数月或数年时间，但2023年伊始当局采取的一系列执法行动已令业内许多人感到不安。华尔街主要监管机构SEC已经提起了涉及四大加密货币公司Genesis Global Capital、Gemini Trust Co.、Nexo Capital Inc.和交易所Kraken的诉讼。

SEC起诉Kraken案可能会对美国加密货币行业产生广泛影响。双方最终和解，Kraken付出的代价是3000万美元罚款以及同意叫停这种做法：为美国客户提供收益，换取他们允许自己的加密货币被用于促进区块链上的交易。

Coinbase和Binance也提供类似的、通常被称为质押(staking)的产品。

在SEC与Kraken和解后，Coinbase表示其质押服务不是证券，并将继续运营。 Binance.US表示，其正在“密切监测监管环境，并将继续遵守相关规定”。

SEC拒绝置评，但Gensler 2月10日曾在彭博电视表示，不遵守SEC规定的公司应该做好面临更多执法行动的心理准备。

“业内许多人认为SEC正在发起进攻，”Prometheum Inc的联席首席执行官Aaron Kaplan称。“主要参与者要么拥抱监管，要么死去。”Prometheum Inc是交易平台Prometheum ATS的运营商。