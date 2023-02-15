开放港澳排除陆客 民共没互信

来源：中时电子报

作者：陈建仲

台陆委会14日宣布，自2月20日起开放港澳居民来台自由行，但陆客自由行仍未开放。陆委会表示这是因为港澳疫情状况相对大陆较为透明开放。在阻拦大陆吊唁团来台吊唁星云大师，遭舆论批评后，陆委会似乎正迂回朝向迎接两岸后疫情时代、恢复民间常态交流做暖身；然而，纵使总统蔡英文、民进党主席赖清德都说希望缓和两岸对立，但党机器和绿媒仍无法抛弃“抗中情结”，网军更是逢中必反，结果仍会挤压民进党两岸政策可能的操作空间；如果民进党拒绝更务实面对两岸情势，终究走不出和对岸的零和对抗。

陆委会放宽港澳居民来台自由行，但不开放陆客。可是交通部长王国材日前却表态欢迎陆客来台。陆委会则回应，陆方在2019年8月片面暂停陆客来台自由行的障碍仍然存在，大陆今年1月8日公布境外旅游试点的20个国家和地区也没有包括台湾；因此，何时开放陆客自由行，从目前情势看，民进党党政高层恐怕是心有余、力不足。

从防疫的角度看，开放港澳自由行却不开放陆客是站不住脚的。大陆与港、澳自2月6日起就恢复全面通关，无需冠病核酸检测就能入境。既然陆港澳都可自由交流了，陆委会只开放港澳居民来台，不开放陆客自由行，逻辑上不通，显然蔡政府更多是居于政治考量，万一台湾主动开放但大陆却不回应，则陆委会必定被绿营K得满头包。

日前陆委会以大陆吊唁星云代表团未循两岸业务联系机制申请为由，不准相关官员入境，此举明显对蔡英文元旦演说提及大陆疫情时说，“基于人道关怀立场，愿提供必要协助”的说法，打了一个耳光。

面对金门县长陈福海等在会见国台办主任宋涛后，大陆宣布解除63家台湾企业输陆禁令；国民党副主席夏立言堪称成功的大陆行，陆委会先是放话“未经授权不得协商涉公权力事项”，继之党政机器和绿媒网军同步抹红，抨击国民党矮化主权、密室协商。问题是，郑运鹏不是日前才被揭发到大陆设公司捞钱，而被讥笑是“中国鹏”？民进党籍澎湖县长陈光复不也是编列300万元预算要组团访问大陆？民进党还在想一只手反中、另一只手捞钱？

蔡英文元旦谈话提到战争不是解决问题的选项，只有对话、合作才能让更多人得到安全与幸福；赖清德也试图淡化“务实台独”标签改提“和平保台”，希望缓解两岸紧张，然而，遇到实际两岸交流事务时，民进党完全容不下在野党拒绝抗中路线，既抹红国共平台，也抹红柯文哲的“台北上海双城论坛”。

对岸和国民党交流时可以只提“九二共识”，但面对民进党必附加“一中原则”，源自民共两党根本没有基本的互信。民进党拒绝九二共识，又不肯提新的替代论述，民共都呼吁对话却各自死守原则，如果民进党不能从两岸交流事务中展现更务实的作为，民共仍旧走不出死敌宿命。

作者为资深媒体人