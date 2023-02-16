急涨急跌不会是今年美国国债市场关键词

来源：彭博社

作者：Liz McCormick、Michael MacKenzie

多个金融市场经历了一段疯狂旅程，但对债市而言，好消息是这样的波动只是偶然现象，并非今年的规律。

那些担心去年动荡走势重演的投资者其实可以放下心来。虽然交易员对美联储利率路径的重估引发美债收益率震荡，但衡量债券隐含波动率的MOVE指数目前仍处于一年低点附近。该指数最新报111左右，比2022年的峰值下降了30%以上。

这背后的一个关键因素是在1月份强劲的通胀和就业数据公布后，市场对美联储的利率预期分布相对集中。目前来看，货币政策转鸽基本无望。

互换交易员预计美联储到7月底将把基准利率上调至5.3%左右，并在2023年全年维持5%以上。在本月加息25个基点之后，美联储目前的目标利率区间为4.5%-4.75%。加息会给经济带来痛苦，但也预示更稳定的无风险基准债券收益率。

高盛首席利率策略师Praveen Korapaty表示，“波动率将继续下降，这对市场非常重要，今年收益率料将上升，但这将是一个渐进的过程，不会像去年我们所看到的那样。这将是对低波动率的重新定价。”

收益率波动减弱对实体经济和整体金融资产有利，全球超过超过50万亿美元资产将美债收益率视为用于定价的无风险基准。

Korapaty表示，“利率波动率下降的应该会使部分资产的风险溢价下降，意味在价格方面估值会变得更好”。他预计10年期美国国债收益率年底时将达到4.2%

高盛经济学家预测美联储将在5月份之前将政策利率上调至5%-5.25%，并维持约一年时间。

接受彭博调查的策略师和经济学家预计，10年期美债收益率年底将达到3.4%，略低于目前约3.76%的水平。

Oakmark债券基金联席投资组合经理，Harris Associates固定收益联席主管Adam Abbas表示，“今年年内我们可能会进入更窄的收益率区间” ，

不过，一些人担心在美联储结束紧缩之前，高波动环境将持续。

富国证券宏观策略主管Mike Schumacher表示，“在美联储发出紧缩行动将结束的明确信号前，市场很难出现波动率的大幅下降。”

但对冲基金巨头Man Group的多资产解决方案董事总经理Peter van Dooijeweert表示，他相信2022年债券市场的动荡局面至少不会在今年重演。