两岸交流 抓机遇迎挑战

作者：黄健群

近来，大陆除表示要推动小三通全面复航、两岸恢复直航；同时，之前禁止输陆的部分台湾食品也予以解禁，还强调愿意恢复台湾农渔产品输陆，甚至表示欢迎台湾各界人士访陆。而政府也宣布，恢复开放港澳来台自由行，且同意上海市政府官员来台参加台北灯会。

随着国际情势的变化、冠病疫情接近尾声，两岸恢复正常交流往来的态势越来越明显。众所周知，两岸之间深受美中关系影响，虽然近来因大陆气球入侵美国领空导致美中陷入紧张关系，但美国国务卿布林肯与中共中央外事办主任王毅，将可能在本周举办的慕尼黑安全会议会晤，化解气球事件引发的美中危机。可以说，在两大国都希望管控分歧、寻求和平共存方式的前提下，未来的美中互动或许波折不断，但不致升级为冲突。

也就是说，在美中维持一定沟通管道，以及台美关系不断升级的同时，美陆台最需要修补的即是近年来低荡的两岸关系。蔡英文日前表示，愿意和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受、且促进区域和平稳定的可行之道。然而，透过相互交流促进相互了解，才能展开对话，甚至寻求共识。因此，台湾必须预判疫后两岸交流的机遇与可能遭遇的挑战。

在机遇方面，虽然在“解决台湾问题总体方略”战略下，大陆一再强调对台政策要“操之在己”，且不断强化一中反独、一中促融、一中促统等对台三大战线；但随着中共二十大后大陆政治情势的相对稳定，大陆将致力于疫后经济的复苏及社会的维稳，两岸透过交流维持和平稳定，符合大陆利益。因而，大陆对台方面不但调子越放越软，过去过硬的对台讲话、甚至路线，也有放松的迹象。从各种蛛丝马迹显示，大陆不但将全力恢复推动两岸交流，甚至将透过释放更多利多争取台湾民意。因此，在可预期的未来，北京一方面将持续邀请台湾各团体赴陆；同时，重新开放陆生赴台就读、陆客来台旅行。

但与此同时，两岸交流将面临一些新的挑战：首先，两岸敌意如何化解？要如何透过两岸良性交流，化解近年来两岸民间不断上升的敌意螺旋，不但是两岸政府的责任，也将考验两岸执政者的智慧；其次，两岸如何重新连线？近几年大陆从中央到地方，各政府、各单位，特别是对台系统人事频频换血，台湾必须重新掌握这些变化，并逐步建立关系；第三，两岸交流如何更加透明？无论是赴陆参访，抑或陆客、陆生来台，两岸交流的成果都应为台湾全体共享，因此应透过制度规范，推动两岸有序交流，避免两岸交流的黑箱化。

不少论者认为，大陆推动两岸交流充满统战阴谋；但亦有论者认为，大陆对台统战一向是众所周知的阳谋。问题是：面对陆方的频频出招，台湾应以怎样的策略因应，以迎接挑战、掌握机会？这将是台湾各界必须共同思考的课题。

作者是台湾工业总会大陆事务组组长、大学兼任助理教授