抗美国围堵 华为小输为赢

来源：联合新闻网

作者：廖启宏

近年来美中高科技、芯片战硝烟弥漫。自从2018年华为财务长孟晚舟被美国控告盗窃商业机密、违反伊朗制裁禁令后，接下来美国不断加强力道围堵中国的高科技企业。最新的进展，是去年12月美国商务部将36家中国企业列入实体清单；今年农历年又成功劝说日本和韩国加入禁售光刻机给中国。这一连串的动作，不但使中美两国竞争白热化，也让夹在两强中间的国家左右为难。

对于美国连串制裁，媒体出现两个极端的评论：一部分评论是唱衰华为或中国高科技发展，认为华为和中国芯片的发展就此倒地不起；另一部分评论则认为美国滥用科技霸权，华为和中国芯片发展一定不会被打倒。笔者尝试从过去经济和贸易战的历史，提供第三方的理性客观角度。

首先，就美国而言，美中长期以来的贸易逆差、中国长久以来的汇率操控、倾一国之力进行产业补助，以及借由商业扩张政治，已对美国的国家安全和国际地位产生威胁。加上全球化已经走到了尽头，在俄乌战争发生后，许多人惊觉自由贸易并没有办法阻止战争的发生；因此贸易产生了质的改变，由过去最低价者得，慢慢进入小院高墙，也就是高成本和区域化生产时代。

这也使得许多欧洲国家（例如荷兰）从原本摇摆的立场，转而加入以美国为首的抗中行列。

就中国而言，华为处在风口浪尖，2021年的营收跌了将近三成，手机业务几乎休克；但华为成立了子公司和空壳公司（例如鹏芯微），帮助华为绕过美方制裁，藉以获得高端芯片以及芯片设备。2022年稍微稳住阵脚，但生产线仍受剧烈影响。首先是手机业务，华为2021年推出的智能手机不支持5G，明显缺乏进阶芯片。

此外，许多4G相关技术和产品、第六代与第七代无线技术、人工智能及高效能的电脑技术乃至云端产品，都受到很大阻碍。华为也被迫出售部分业务，很多人认为华为就此败落。

在历史上的贸易战里，危机往往成为被制裁国家产业转型的契机。美日在80年代的汽车战争，日方自愿遵守出口配额，限制总出口车辆不得超过万辆。但日本车厂不但没有降低投资或生产成本，反而加大资本额，投资高品质、高配备的汽车；ACURA、LEXUS都是在80年代出现的。贸易制裁反而让日本汽车品质大幅提升，使得原已难和日本匹敌的美国汽车，在90年代基本看不到日本汽车的车尾灯了。

如今中美高科技战火甚嚣尘上，面对美国围堵，华为反而做了有格局的回应：增加研发投资。在“2022欧盟工业研发投资记分牌”中，华为的研发占总收入的22%，为全球企业第四大，仅次于Alphabet、META及微软。当然华为的加码投资少不了北京的奥援，但这样的决定在全球企业中仍是少有的格局。

接下来的五年是中国高科技业的危急存亡之秋，在面临美国商务部的法规、美国盟友的围堵、全球经济的疲软、内需的不足时。华为最好的情况是“小输为赢”。若华为能在这样险峻情况下存活，或许会像日本的汽车产业一样，在贸易战后大为提升。

作者是加州大学戴维斯分校经济系客座教授、加州州政府研究首席

