香港官员看不看收费电视？

来源：香港01

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不知道官员看不看收费电视，但香港政府似乎认为有线电视经营不下去，跟他们不大相关。行会周二（14日）批准有线交还牌照后，表示“应由有线电视自行评估其业务前景”，商务及经济发展局发言人也指出这“纯属商业考虑”，“政府尊重有关决定”。

有线电视的电影台、娱乐台、体育台、儿童台等是不少人的集体回忆，但吸引力早已经不如往昔。订户人数由2017年中的88.9万跌至去年中的68.3万，六年间跌幅达到23%。有线的新闻稿归咎于“近年媒体市场结构急速改变，环球收费电视经营者及付费内容提供者竞争日益激烈”，不用请教专家学者，大家都知道关键在于串流平台。

科技进步改变了影视产业

在二十年前要看外国电影和剧集，主要还是透过本地电视台购入版权播放。但以Netflix为首的串流平台，利用不断进步的网络速度、串流品质和分辨率，早已经改变了传统的影视播放模式，将世界各地的影视节目送到电视、电脑以至智能电话。用户也不用受节目编排的时间所限，也不囿于固定的电视机，做到随时、随地收看。

串流平台对电视经营的冲击，在世界各地雷同。五十年历史的美国收费电视HBO，一手打造由《色欲都市》到《权力游戏》等热门剧集，在2020年也推出了HBO Max，加入串流平台的红海；坐拥美国和欧洲庞大电视市场的Comcast，同样在2020年推出了串流平台孔雀，订户由2021年第一季的900万迅速增长至去年底的2000万，打进了美国串流市场的第七位。

Netflix的订户人数是2.3亿，急起直追的Disney+也达到1.6亿。过去一年，串流平台在美国超越了收费电视的市占率，趋势看来难以逆转。

这不是说串流平台完胜电视或电影院。《黑寡妇》前年在美国戏院及串流平台同步上映，票房仍然轻松破亿，说明了戏院提供的影音体验仍非串流平台可取代。至于新闻报道及体育赛事直播，也是电视台优胜不至一筹。不过亚马逊、派拉蒙等串流平台已经染指美式足球NFL的赛事直播，电视面对的竞争肯定会愈来愈大。

香港只能输入海外影视？

影视媒体的作业模式改变，反映科技进步；推陈出新的产品和服务，也让消费者更多选择。市场的变化和发展当然是“商业决定”，问题是香港人能否参与其中，有否分一杯羹？抑或只能订别人的服务，购别人的产品？

这不是狭隘的本土主义，主张只能用本地服务、本地产品，这在经济全球化的21世纪亦是不可能的事。而是在全球化之中，不同经济体理应各有角色，有输入也有输出，贸易有来也有往。而影视产业，一直都是香港政府推动的对象——至少立场上如此。

在2007年，Netflix推出串流平台，开始改变影视播放模式，同年曾荫权在《施政报告》中仍然自诩港产片“扬威国际”，说“创意产业需要加快发展”，实际政策却是欠奉。到了2013年，梁振英在《施政报告》推出“首部剧情电影计划”，全额资助新秀导演拍摄电影，但同年Netflix已经涉足影视制作，推出风靡全球的《纸牌屋》，更全面地主导了影视生产链。

直到去年的《施政报告》，政府才推出新的资助计划，推动香港与其他亚洲国家合拍电影，以及制作串流平台剧集。这时候，串流影视已由蓝海变成红海。

在串流年代，影视产业面对的是全球竞争。即使只看亚洲，竞争也是非常激烈。台湾的CatchPlay和KKTV未成气候，内地的爱奇艺在两岸站稳了阵脚，韩国制作公司CJ ENM也打入了国际市场，旗下影视作品如《上流寄生族》和《爱的迫降》大受好评。事实上，香港不少媒体已经变阵迎战，例如电讯盈科在经营收费及免费电视的同时，亦以串流平台Viu尝试打入印尼、泰国及菲律宾市场，TVB则有myTV SUPER及TVB Anywhere两个串流平台对应香港及海外观众。

“有线电视近年连年亏损，经营环境困难”，商务及经济发展局说得不错。但如何壮大香港的影视产业，不至于在全球市场缺席，并不是“纯属商业考虑”，而是政府的发展策略问题。这既关乎促进经济，也是香港软实力的一部分。香港若能输出影视文化，比起政府拍多几条宣传片，更能说好香港故事。