台积电能否经得起价值投资理论挑战？

来源：台湾《工商时报》

工商社论

股神巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦公告去年第四季持股明细，重砍台积电5176万股、减持幅度高达86.19%，套现约35亿美元，受到此一利空消息面影响，台积电15日股价重跌逾3.67%。这笔短线交易，伯克希尔哈撒韦并没有尝到太多甜头，但股神短线操作的背后凸显三大意义，对投资人、台股及半导体产业有长远的影响，值得重视。

伯克希尔哈撒韦公司去年11月间公告，第三季砸下逾41亿美元大幅加码台积电，一举跃升为台积电前五大股东，但仅持股一季，第四季就反手大卖，一反以往长期持有操作，也对台积电股价产生压力。外界解读不一，大多认为股神不看好台积电长期营运，众说纷纭。

巴菲特一向以价值型投资操作理论著称，要了解股神旗下公司大卖台积电的真正原因，要从巴菲特的投资哲学做解析。其实，价值型投资的真谛不是持股时间的长短，而是长期持有具生产力的股票。此外，价值型投资着重安全边际及持股配置二大要素，当外在环境开始改变，都是成为股神出脱台积电的重要关键。

首先，价值型投资着重安全边际（Margin of Safety)，简单来说，真正的价值型投资就是找出股价与内含价值出现利差的好股票。当一家好公司内含价值大于股价，且差价持续扩大时，就具有投资价值，反之当差价缩小，就应该出脱持股，与持股时间长短无关。

股神对科技股的景气掌握不佳，以往操作IBM及惠普的绩效也不理想。这次伯克希尔哈撒韦承接台积电的成本，若以台积电去年第三季均价485元，第四季均价约442元计算，账面上不容易获利，但以美股ADR价量交易分析，应属小幅获利退场，只不过伯克希尔哈撒韦本次减码的幅度太大，预料短期内也不会再加码台积电。

伯克希尔哈撒韦去年第三季买进6006万股台积电ADR之后，马上迎来台积电第三季法说会（2022/10/13）宣布下调资本支出约360亿美元，当时市场一片看淡晶圆代工景气及获利水准。投资界人士研判，伯克希尔哈撒韦因此调降台积电内含价值，外界推估，此为股神在第四季反手大卖台积电的原因之一。

此外，价值型投资着重持股配置，按伯克希尔哈撒韦13F报告看出，去年第三季及第四季的基金规模持续成长，分别达2960亿美元及2990亿美元。但伯克希尔哈撒韦上季套利操作意味浓厚，推估与苹果持股市值大减73亿元，基金似有现金赎回压力有关。此外，股神亦同步调整传产及科技股的投资配置，显然除了苹果及比亚迪之外，对科技股的掌握仍有一些落差。

伯克希尔哈撒韦去年第四季苹果增持0.04%，持股比率拉高至38.9%，并买进建材股LP Building Solutions（LPX）及派拉蒙（PARA）、却卖出四大标的，除了台积电套现35亿美元，美国合众银行（USB）、纽约梅隆银行及动视暴雪合计套现44亿美元，这种操作大转向，将是伯克希尔哈撒韦未来持股策略的重点。

另外，伯克希尔哈撒韦去年第三季大买台积电的消息曝光后，造成台积电市值占台股比重逼近3成，若持续加码，将会突破3成的窄基指数警戒线，恐面临美国商品期货交易委员会（CFTC）、美国证期会（SEC）限制大型基金的买盘，也可能是伯克希尔哈撒韦在第四季打退堂鼓的原因之一。根据美证期会规定，台积电一旦列入窄基指数名单，相关美国被动型基金将会被迫卖出超额3成以上的持股，期货避险也同步受限，这些限制，会对基金经理人操作台积电产生诸多不利的变数。

台积电对台股市占比太大，是股价最大的紧箍咒，若要解决此一问题，未来须采高配息或是股本分拆的方式才能化解被列入窄基指数的风险，以目前台积电的配股策略及营运走向，这两种方式短期都不可行，因此影响美系共同基金大举加码台积电的意愿。

总结而言，台积电面临股价逼近内含价值、外资基金退场及市值占比过高的三大挑战。对存股的投资人而言，要审视其长期投报率，对台股而言，台积电容易被特定法人操控加权指数涨跌。对台湾产业链而言，半导体产业占台湾GDP突破2成，如何降低地缘政治所产生的风险，都是值得深思的议题。