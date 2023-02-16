批准上海官员赴台 两岸契机

来源：中时电子报

作者：洪奇昌

台陆委会14日宣布自2月20日起开放港澳人士来台自由行；15日批准上海市台办副主任来台参观灯会。这是两岸政府互释善意与务实的体现。笔者长期主张，两岸关系需要“求更多的同，暂搁无解的异”，两岸从交通、观光等事务性议题协商着手，或者从地方政府间互访交流着手，都是可以搁置“政治前提”，重启对话并累积互信的契机。

陈建仁内阁上任后，笔者曾撰文指出， 陆委会邱太三主委、海基会李大维董事长、海基会秘书长的邱垂正等娴熟国际与两岸情势、长期参与两岸一线实务工作，皆是能把握原则又兼具务实柔软的对陆交流人选。

再从中国大陆方面观之，国台办主任宋涛有17年福建经验，福建又是和台湾互动最密切的省分，他上任后积极了解台湾真实的社会民心情势的动作，亦展现出“务实、求是”的作风。从人格特质和施政风格来看，两岸情势在邱、宋两位先生的任期中展现新气象，自是值得期待。

日前，笔者撰文呼吁，两岸政府间有序重启交流是两岸政治领袖应共同促成的务实措施。例如，陆方开放海基会事务性官员赴陆、台湾开放陆地级市（直辖市及省级以下）政府台办人员来台。2019年上海市台办主任就曾借台北灯会时机来访；此次政府再次批准上海市政府官员赴台，可见两岸政府“相向而行”的氛围。

我们更注意到，国台办2月1日记者会提出恢复两岸航点时的表述，全文没有政治前提。国台办表示，“大陆航空主管部门通过《海峡两岸空运协议》联系管道致函台湾方面表示，当前两岸疫情均已平稳，是进一步恢复两岸航线正常运营的有利时机。希望贵我双方相向而行，推动两岸航线恢复正常运转，可优先考虑恢复台胞反映较为集中的广州等16个两岸直航航点。”国台办还特别强调，“我们希望台湾方面珍惜两岸空中直航来之不易的成果，采取务实措施。”这无疑为一束善意的橄榄枝。

相对地，我们也可观察到台湾方面的善意回应。政府年前提出“小三通金马春节交通专案”，年后即宣布“小三通常态化”。日前又进一步恢复“港澳自由行”。足见政府以服务两岸人民往来需要为先，并在兼顾疫情防控，以及各航点维运人力与对接机制妥善的条件下，为两岸交通往来“有序”恢复至疫情前水准所做的部署。

其中值得关注的是，国台办所提《海峡两岸空运协议》实为两岸公权力对话的正轨。由于航空航点恢复无可回避两岸公权力就“海关、证照查验、人员检疫及动植物检疫、安检及航空保安(CIQS)”事项进行协商。前述协商机制，过去本就是在两岸“大两会”和“小两会”框架下进行，至少包含《海峡两岸空运协议》、《海峡两岸海关合作协议》、《海峡两岸民航飞航安全与适航合作协议》等沟通管道。为了实现两岸旅客往来和航点的恢复，双方事务层级官员的沟通和对话不仅必要，更是展望下阶段交流的契机。

2月2日，蔡英文出席海基会“2023大陆台商春节活动”时就曾表达，“在理性、平等及相互尊重下，我们愿意和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受，而且促进区域和平及稳定的可行之道”。期待两岸各领域事务层级官员互访能够持续，在善意与务实的铺垫下，为两岸政府共迎春暖。

作者为海基会前董事长