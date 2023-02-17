中美气球事件美国态度开始软化 布林肯、王毅是否会面成看点

来源：香港01

作者：杭子牙

中美气球事件还未结束，过去一周之内，美国又连续击落三个“不明飞行物”。美国众议院也于2月9日以419:0的罕见高票通过了一项决议草案，谴责中国气球“入侵”美国领空，并要求政府制定相应措施防止此类飞行器再次进入美国领空。

但另一方面，从美国官方的最新表述看，似乎拜登政府又有意缓和因这一事件而紧张升级的中美关系，重回中美元首在印尼峇厘岛会晤后出现的中美关系“小阳春”局面。

一个比较明显的迹象是白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）14日在例行记者会上表示目前“尚未发现任何迹象或证据，明确显示这三个不明飞行物是中华人民共和国间谍气球计划的一部分，或它们明确涉及外部势力情报搜集行动”。柯比说，目前只能称呼它们为“物体”，无法厘清来源。

而在之前，当第一个气球出现的时候，无论美国媒体、军方还是政府，都信誓旦旦称它来自中国，而且在第一时间称之为“间谍气球”（spy balloon），在美国内外大肆宣扬。两相对比，这个变化还是很明显的。

这说明，虽然气球事件余波未平，针对被击落的中国气球美国还在做后续文章，中美关系也因此受到严重伤害，但是拜登似乎并不想把事情做绝，在消费完这个事情的“政治红利”后，又开始软化态度，希望能在一定程度上恢复与中国关系。

但拜登的这个算盘能否打响，中国是否会立刻予以积极回应，还有待观察。即将召开的慕尼黑安全会议，中美领衔与会人员王毅与布林肯是否会面，就是个很重要的观察点。再拉长一点看，布林肯是否恢复访问中国是另一个更重要的观察点。

事实上，在气球事件爆发之前，为落实中美元首在印尼巴厘岛会晤达成的共识，中国就一直在尽力营造氛围，希望推动中美关系走出特朗普时代剑拔弩张的对抗状态，并摆脱佩洛西访问台湾造成的震荡冲击。拜登政府也有这样的意愿。所以去年11月双方在印尼进行了会面。

过去一年，中美贸易也再创新高，双边贸易额达到了创纪录的7594.27亿美元（1万0158亿新元），其中中国对美贸易顺差为4041亿美元，占中国贸易顺差的46%——这是一笔极大的财富，数字背后是数以千万计的家庭、企业和就业人口，在消费低迷、投资乏力、外贸呈现下滑态势的情况下，稳住像美国这样的优质外贸客户对于中国的经济增长与民生福祉都非常重要。

中国很务实的认识到，囿于中美实力对比和长期形成的世界格局，相对于美国对美中关系的依赖中国对这一关系的依赖还是要更大一些，在战略对抗状态下，美国可用的博弈工具也更多一些。所以，在政治议程业已落定，已经放开疫情管控，开始全力拼经济的时候，稳定的中美关系不仅对中国经济复苏重要，对改善中国的国际空间环境，减少因中美冲突而产生的发展阻力也堪称关键。

为此，中国一直在营造有利于中美关系改善的氛围，包括某些符号性人物的位置调整，以及依照峇里岛共识约定布林肯访问中国等。

另外，为遏制中国高科技发展，拜登政府一直在对中国晶片研发制造等领域进行严厉封杀，最近又传出要切断华为晶片供应链的消息。针对美方这些做法，中国并未对等反制，而是表现出强大战略定力和改善中美关系的诚意，在批评美方的同时，始终表示希望通过沟通来解决问题。

即便在气球事件发酵后，在美方没有打下气球前，中国外交部的表态也十分低调诚恳，很明显不希望这个事冲击到中美关系。甚至在气球事件引爆后，中方在反击美国的同时，也仍然顾全大局，继续稳步推动恢复相关外交议程。 2月14日有消息说，中国此前放宽了近年美中关系恶化期间，对美国驻港总领事会见香港官员及政界人士的一项限制措施，允许不经事先批准，仅需提前五日知会。之前，中国自2020年起曾规定美国驻港澳总领事与香港官员及政界人士，会面前要得到中国外交部驻港特派员公署的事先批准。

所以，从上面这些做法，我们可以看出在推动中美关系回暖上，中国始终诚意满满，确实是希望能以中美元首在印尼峇厘岛的会面为起点，营造氛围，推动双边关系回暖，因为这对中国的经济复苏发展与整体国家利益非常重要。

但是，美方在气球问题上的做法却非常过份，整个炒作过程充满了政治恶意。在两党政治互相攻讦施压，以及美国媒体和主张对华强硬的新保守主义推动下，拜登也就腿搓绳，来了一场大型政治表演，展现了对华强硬的形象。

不过，在“消费”完这场表演带来的红利后，从美国自身利益出发，可能拜登觉得还是不能把这个事情做得太绝，毕竟美国还需要中国购买国债，需要在一些领域和中国合作，所以又软化了姿态。而至于中国会如何回应，接下来双边关系如何发展，王毅与布林肯是否会在德国慕尼黑会面，布林肯何时恢复访问中国，非常值得关注。