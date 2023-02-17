从文在寅“接班人”抓起？韩国“总统魔咒”升级

来源：中国新闻周刊

作者：曹然

在搜查总统档案馆、逮捕前政府部长及对朝“特使”之后，韩国检方对进步阵营政治人物的调查进一步升级。2月16日，首尔中央地方检察厅以涉嫌贪腐、渎职、受贿的名义，向法院提请批准逮捕（提捕）李在明。

李在明是韩国最大在野党、国会第一大党共同民主党的党首，是进步阵营自前总统文在寅之后的最高领导者。2022年总统选举中，李在明以24万票的差距输给现任总统、保守阵营推举的尹锡悦。

对李在明的指控是否可靠，三方各执一词。检方称系“秉公执法”，李在明强调是“政治报复”。尹锡悦则由总统室高级官员出面表示，他与检方的行动毫无关联。

“无论如何，利用检方试图拘捕作为‘国政伙伴’的最大在野党党首，是违反政治道义的，是过去军政府都没有做过的事。”曾任金大中秘书、青瓦台国政运营室局长的权起植2月16日对《中国新闻周刊》指出，尹锡悦利用其与检察部门的特殊关系，对进步阵营进行大规模“报复性调查”，真实目的是在2024年议会选举前尽可能削弱竞争对手的力量。

权起植表示，这一切“最终将指向对前总统文在寅的司法处理”。今年1月2日，李在明前往文在寅的老家梁山拜访前辈。文在寅当时说，韩国的历史正在倒退，但“好不容易实现的民主主义绝不能后退”，并呼吁进步阵营人士都团结在李在明身边。

被翻出来的陈年旧案

这桩韩国媒体口中“载入史册的大案”，其实是陈年旧案。2010年到2018年，李在明曾任韩国城南市市长，迎来他行政声望迅速上升的时期，城南市也兴建了很多大规模开发项目。但2021年，大庄洞、慰礼新城等开发项目被曝出可能存在开发商向官员输送利益的问题，检方随后展开调查，问讯包括李在明在内的数百人，并未确认李在明涉嫌犯罪。

2022年尹锡悦政府上台后，围绕李在明的一系列检控再次启动。检方认为，前述开发项目建设过程中，李在明通过亲信收受开发商提供的选举资金等援助，向开发商透露城南市政府和城南都市开发公司内部机密，并涉嫌决定删除超额利润回收条款，使政府无法取得追加利润，造成巨额损失。

李在明方面则强调，城南市从前述开发项目中获得总价值5503亿韩元（5亿7000万人民币）的收益。且除了被逮捕的开发项目有关人员改口供之外，检方查抄上百次，却没有拿出任何新的实质性证据，政治针对性明显。

自尹锡悦就任总统以来，韩国检方对政治人物的“贪腐”“渎职”调查一直备受争议。尹锡悦本人系首尔大学法律系毕业，职业检察官出身，曾任总检察长，也曾担任本次负责调查、提捕李在明的首尔中央地方检察厅检察长，与司法系统在任高级官员关系密切。

值得注意的是，检方提捕现任国会议员，必须在国会通过逮捕动议案。由于李在明领导的共同民主党占据国会多数席位169席，因此动议案大概率无法通过。稍早前，检方以“受贿”罪名提逮共同民主党议员卢雄来的动议案，就遭到国会否决。进步阵营分析人士指出，检方明知不能实现，仍一再提捕进步阵营代表人物，目的其实是“毁其清誉”。

韩国政治史上，进步阵营人物一向以爱惜名誉著称。2009年，前总统卢武铉因遭遇受贿指控跳崖身亡。在生前公开发表的最后一篇文章中，卢武铉对后来被证明不实的指控未再辩白，而是称“作为前任总统，我的名誉和道德信赖已经彻底完了……现在我卢武铉已经不是大家所追求的价值的象征了……大家应该放弃我”。2019年，与卢武铉、文在寅、李在明同样是人权律师出身的时任首尔市长朴元淳，也因遭到“性骚扰”指控而自杀。

不过，另一方面，进步阵营高层人士也并非人人都能保持初心。仅在2017年到2022年文在寅政府任内，共同民主党二号人物安熙正就因性侵入狱。被誉为“江南左派”的人权律师曹国就任法务部长后丑闻频发，更让进步派的支持者陷入全面分裂。这也被视为检察官身份的尹锡悦能在大选中涉险获胜的关键原因之一。

此外，近年来，席卷全球的政治极化逐渐与韩国政坛的报复文化结合，在2022年大选期间震惊世界。李在明、尹锡悦深陷“地产舞弊门”“赌博门”“教唆检举门”“岳母骗保门”“简历造假门”“算命巫蛊门”等一系列丑闻，选战被韩、美主流媒体评价为“比烂大会”，“刷新下限”。虽与文在寅身处同一党派，也同为人权律师出身，但李在明时常发表过激言论、煽动民族主义和平民主义，甚至被一些韩国媒体称作“韩国特朗普”。

尹锡悦胜选总统后，李在明领导的共同民主党仍为国会第一大党，府、院之间，自然形成全面对立。韩国国会2月8日以去年10月发生的、造成160余人遇难的梨泰院踩踏事件为由，通过对行政安全部长官李祥敏的弹劾案。在此背景下，韩国检方史上首次检控、传讯、提捕最大在野党党首，也并不令人意外。

“总统魔咒”全面升级？

李在明涉嫌贪腐案，只是尹锡悦上台后韩国检方针对进步阵营的一系列司法调查中的最新一件。2022年5月以来，检方先是指控文在寅政府在成立初期对前保守阵营官员设置“黑名单”，据此指控前产业通商资源部长官白云揆、前统一部长官赵明均等。此后则对涉及朝鲜政策的“渔民遣返案”和“公务员命案”展开调查，同年12月3日逮捕前总统府国家安保室长徐薰。目前两案已进入法院审理程序。

这些案件与李在明案多有相似之处。如检方往往同时以多个案件、多项罪名展开调查。李在明在接受首尔中央地方检察厅讯问的同时，还要应付水原地方检察厅有关“城南足球俱乐部赞助金”案的调查。值得注意的是，尹锡悦也曾在水原地方检察厅担任过检察长。

在前述案件的调查过程中，检方往往被批评不择手段，甚至于去年8月对总统档案馆进行搜查取证，以查找文在寅的决策材料。而同年6月份，韩国总理韩德洙刚刚前往平山村拜访隐居的文在寅“以示尊重”。不到两个月内如此转变，令首尔震动。而在李在明案中，韩国检方史上首次检讯最大在野党党首，对李在明进行多轮讯问，单次就达10余小时，有时直到晚上10时多李在明表示无法接受夜间讯问才作罢。

韩国政坛素有“总统魔咒”，文在寅之前的三位总统卢武铉、李明博、朴槿惠都遭检控，而目前检方对进步阵营展开的一系列调查，也被外界认为最终指向文在寅。检方最初指控前统一部长官赵明均“滥用职权”，被认为是想以此为名从赵明均身上找到有关前政府对朝政策涉罪的突破口。以对朝政策为突破口，则是因为涉朝事务往往存在“灰色地带”。历史上，金大中时期的国情院长林东源就曾因朝韩秘密沟通被捕，负责“对北输款”的现代集团总裁郑梦宪更因牵涉此案自杀。

检方是否也想从李在明身上获得此类线索，尚未可知。继担任城南市市长后，李在明出任京畿道知事，与文在寅来往渐多，尤其参与了应对冠病疫情的政府决策。但他并非文在寅团队的核心成员，在文在寅执政后期对政府也多有批评。

分析人士担忧的是，李在明被检方提捕，是否意味着韩国政坛“总统魔咒”全面升级。此前，“总统魔咒”仅限于下一届政府对上一届政府主要官员的“清算”。在任的在野党党首作为执政党最重要的“国政合作伙伴”，从未有被检方提捕的先例。尹锡悦因执政初期支持率远低于文在寅、朴槿惠等前任，早早打出“铁腕检察官”的“清算牌”，如今又升级到对共同民主党在任领袖的检控，或引发韩国政坛两大阵营彻底对立的危机。

尹锡悦上台之初，文在寅曾发声表示，仇恨和暴力不能改变世界。2017年文在寅成为新总统时，韩国社会似乎看到了一个优雅温和的政治时代到来。新总统与他任用的班底多是出身韩国民主化运动时期的人权律师，和声望甚高的前总统金大中、卢武铉关系密切，又没有武铉竞选时期的霸气与激进。但五年多之后，首尔的政治对立空前激烈。“退休”后在乡野山间遛狗、蓄须、开书店的文在寅，也距离这场清算风暴越来越近。

2月初的国会问政会上，朝野两党就检方调查李在明一事激烈交锋。不过，与尹锡悦同为职业检察官出身的现任法务部长韩东勋表示，自己对共同民主党没有敌意，检察官生涯中最光辉的时刻就是参与文在寅政府上台初期开展的针对朴槿惠政府的调查。韩东勋说，希望朝野双方能解除误会。这样的“优雅”时刻，在今天的韩国政坛，已不多见了。