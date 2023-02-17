击落中国气球，导弹为何是最佳选项？

来源：美国之音

作者：杰西

近日，美国军方接连出动战斗机击落进入北美上空的不明飞行物，包括来自中国的气球，引发外界质疑用每枚价值近50万美元（66万新元）的导弹来击落一个缓慢移动的物体是“大材小用”。然而军事专家表示，击毁气球的实际操作比看起来更危险复杂，导弹是目前看来的最佳选项。

美国国防部证实，军方在2月4日出动两架F-22猛禽（Raptor）战斗机盘旋在中国侦察气球上方，随后，其中一架战斗机在南卡罗莱纳州默特尔海滩附近的高空发射了一枚AIM-9X响尾蛇（AIM-9X Sidewinder）导弹将气球击落。

这枚被击落的气球在过去两周搅乱了美中两国原本就脆弱的关系。中国近日接连指责美国击落中方气球是“不负责任的”，并坚称这个中国气球是“民用无人飞艇”。

中国外交部发言人汪文斌周二（2月14日）在例行记者会上说：“美方动用武力袭击中国民用无人飞艇，这是明显的过度反应。很多媒体指出，美方是在用高射炮打蚊子，是荒诞又昂贵的大型政治行为艺术秀。”

然而，一些军事专家认为，中国气球进入美国领空已经违反了国际法，美方有权对其进行处置。此外，击落气球的实际操作相当复杂，不仅需要确保平民安全，还要保证能够最大限度地回收气球残骸。

美国导弹防御拥护联盟（MDAA）主席里奇·埃里森（Riki Ellison）告诉美国之音：“这是一个非法侵入美国领空的空中平台，寻求对美国国家安全造成伤害，美国战斗机的空对空导弹就是用来巡逻和击落侵入北美领空的敌方空中平台。”

中国气球非气象气球

专家表示，这个中国气球与真正的气象气球有相当大的区别，该气球展现出的不同特征导致美国官方对其处理方式的不同。

气象预测媒体Accuweather的首席气象学家乔纳森·波特（Jonathan Porter）对美国之音说：“我们不知道有什么气象气球符合这个特定的高空气球所报告的特征。”

这位气象学家解释称，气象气球不会飞行很远，通常持续上升到一个高度并停留观察大气的垂直结构，收集包括温度、湿度、风速在内的数据用于预报天气；一般气象气球在到达5万英尺以上时会破裂，小型气象仪器的有效载荷会缓慢地落回地面。

相比之下，《华盛顿邮报》报道，美国追踪了最终被击落的气球，发现该气球从中国的海南岛起飞，似乎要飞往关岛，但后来意外转向北方，在1月28日进入阿拉斯加附近的美国领空。

五角大楼表示，这个中国气球当时在南卡上空的飞行高度约6万英尺，该气球携带有一个小型飞机大小的设备阵列。如果处理不慎，掉落的残骸将对地面居民造成相当大的风险。

最终战斗机选择在气球越过海岸后不久进行射击，残骸在距离美国海岸约6海里处坠落。目前气球残骸已被运往弗吉尼亚州匡蒂科的军方实验室，将对其进行进一步的处理研究。

在这次击落行动中，首要挑战是中国气球的高度。美国军方选用的F-22猛禽战斗机能够达到5万英尺以上的上升高度，比其他美国战斗机在更高的飞行高度运行。许多战斗机都有类似的最大服务上限，受携带武器装备和燃料数量的限制。

美国空军称，这次击落中国气球的F-22猛禽战斗机是首次从如此高的高度射击摧毁目标。

美国空军北美防空司令部司令范赫克（Glen VanHerck）在2月6日告诉记者：“我不知道他们在这个高度测试过AIM-9X（导弹）。”

范赫克还在发布会上透露，这次从弗吉尼亚州兰利-尤斯蒂斯基地（Joint Base Langley-Eustis）起飞的两架F-22战机的呼号为“弗兰克01”和“卢克01”，是为了纪念在第一次世界大战中击落大量德军侦察气球的美国飞行员弗兰克·卢克（Frank Luke Jr.）。

AIM-9X响尾蛇导弹性价比高

无论是击落中国气球，还是随后出现在美国和加拿大上空的另外三个不明飞行物，美国军方都选用了AIM-9X响尾蛇导弹来执行击落任务。军事专家分析称，这款导弹是美国武器库中性价比较高的选择。

美国智库国际评估与战略中心高级研究员理查德·费舍尔（Richard D. Fisher, Jr.）指出，不明飞行物可能携带爆炸装置，这要求导弹在一定距离外就能击中目标，以确保飞行员和飞机的安全。

费舍尔对美国之音说：“如果目标在你的飞机前方爆炸，有可能导致发动机卷入气球或无人平台的碎片，并有可能损坏发动机，甚至可能迫使飞行员（跳伞）离开飞机，损失飞机。”

美国军方使用的AIM-9X响尾蛇导弹拥有先进的图像处理技术，利用红外线导引在一天中的任何时候都能瞄准目标，该导弹宣传的射程约为20英里，超出飞行员的眼睛能看到的范围，在发射后也对目标有锁定能力。

费舍尔说：“当导弹射程为20英里时，气球或无人平台上的任何爆炸都不会扩散到足以使飞机处于危险之中。”

与传统的空中目标相比，对气球的追踪存在难度，这使得AIM-9X响尾蛇导弹更符合需求。美国空军大学旗下的空军研究所指出，气球的雷达横截面约与一只小鸟的大小相同；气球的移动速度也非常缓慢，容易被雷达探测仪器忽略。

该研究所的一份报告写道：“（气球）具有极小的雷达和热截面，大多数传统的跟踪和瞄准方法对其相对无能为力”

美国和平研究所中国项目高级顾问成斌（Dean Cheng）还提到，导弹需要一击即中，将气球完全摧毁，这也要求使用相当现代的军事技术。

成斌说：“这些（气球）都是充满了氦气。所以它不会着火，不会被点燃和烧毁。所以如果你简单地在上面打个小洞，它就会慢慢地漏气，继续飞行。”

成斌接着说：“AIM-9X响尾蛇导弹是我们最好的短程空对空导弹之一，但不是我们最贵的导弹之一。”

导弹展示武力，“物有所值”

最新的AIM-9X响尾蛇导弹能够被部署在大多数军用战斗机上、作为一种空对空武器，但该导弹也可以从地面发射和针对地面目标使用。

美国空军发言人鲍威尔（Stephanie Powell）在2021年表示，由于AIM-9X响尾蛇导弹系列相对较低的成本、多功能性和可靠性，美国空军很可能会沿用到本世纪末。

彭博社本周报道称，美国国防部正寻求在2023年财政年度以1.119亿美元采购255枚AIM-9X响尾蛇导弹，这意味着每枚导弹的价格约44万美元。

彭博社的报道还指出，在过去几十年里，美国雷神公司（Raytheon Technologies Corp）主要为美国军队生产这类导弹，但也卖给美国的一些盟友，雷神公司的对外军售合作伙伴包括韩国、阿联酋和印度尼西亚等。

美国国家安全事务智库“流氓国家研究项目”（Rogue States Project）负责人哈里·卡齐亚尼斯（Harry Kazianis）认为，用最先进的导弹击落中国气球也是美国展现军事实力的一种方式。

卡齐亚尼斯告诉美国之音：“你必须从使用这种导弹作为武力展示的角度来看待，拜登总统并不软弱，他将与中国较量。从这个意义上说，至少对拜登来说，是物有所值的。”