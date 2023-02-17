共促两岸经贸交流春暖花开

来源：台湾《经济日报》社论

陆委会批准上海市台办副主任李骁东带团来台北参访“侬好上海”花灯，封控三年的两岸经贸、交通与交流近期欣见捎来春天的气息，两岸执政当局及相关人士若能摒除敌意，确以苍生为念，则有希望迎来春光明媚的璀璨局面。

民进党执政近七年，两岸紧张关系持续升高，官方益趋对立，军事演习与骚扰持续不绝，交流与经贸备受影响，近三年又遭冠病病毒冲击，更是雪上加霜，两岸官方关系回到马英九执政以前，民间互动的萎缩状态几乎等同于1980年代。在陆台商与在台业者遭池鱼之殃，营业备受压制，而且沟通无门，损害惨重。

最近呈现转机，但冰封已久的两岸关系，解冻须步步为营，增进互动从交流开始，减少敌意累积善意，夯实台海和平的民意与政治基础。

大陆方面与台湾在野党近期开始解开两岸关系的冰封状态。去年中共20大闭幕至今，中共总书记习近平曾提到与台湾相向而行，日前大陆涉台官员宣布开放金酒与台湾农渔产品输入，并主动呼吁扩大航点与各类交流。国民党副主席夏立言更亲访北京，与主管对台事务的政协主席及国台办主任深入会商两岸关系回春之道。

两岸关系恶化的一大症结在于民进党的反陆与抗陆路线，拒不承认两岸交流基础的九二共识，紧抱“抗中保台”神主牌且极度亲美。然而，九合一惨败，证明抗陆牌逐渐失效，迫使党主席赖清德表态倡议以“和平保台”取代“抗中保台”。面对两岸关系恶化造成的战危与民生受困局面，国民党及工商团体不畏抹红，以具体行动推进交流，民进党政府也不得不表态愿意松绑一些交流与交通限制，但距离全面恢复与开放距离甚远。

由于两岸官方互相敌视，致使两岸原本的广为开放与炙热交流局面大幅缩水，近三年大陆方面基于各种原因更暂停台湾多项农渔产品及食品进口，其后又有金酒与食品禁制输入，致使更多农渔民陷入困境。另外，三年来因“动态清零”导致不少台商关厂，与中国大陆各级政府因官方紧张关系而营运困难重重。

国台办主任宋涛会见夏立言时直说，希望两岸恢复交流常态化，接着国台办建议两岸恢复16航点。这些都是当务之急，切合实际需要，但蔡政府却仍小门半开，从小三通到航点、旅游到各类交流都仍闭关死守，台商权益、相关业者生计以及民间来往交流都深受制约。工商业者眼见近几个月台湾对陆出口及来自大陆订单双双大幅衰退，忧心如焚，包括工总、商总、三三会等团体近期都将组团访陆，因为他们深知台湾经济高度依存两岸经贸，不容稍有差池。

诚如近期重掌海基会的李大维董事长所说，两岸营造和平稳定、安居乐业的环境是两岸人民不变的愿望和最大期盼，只要两岸可以用更宽广的心胸，对于两岸关系保持正面态度，自然可以“逢山开路，遇水架桥”，化解阻力；双方只要有诚意、信心及耐心就可以向前迈进，创造两岸和平。

陆委会批准上海市台办副主任李骁东带团来台北参访“侬好上海”花灯，虽然只是一小步，但我们愿意解读为两岸善意的开始，有了开头后续即可顺势而行，营造和平气氛不难，但双方要有善意、诚意，先从化解敌意开始，不必凡事从对抗的角度解读。

在世界经济犹未好转且前景不明之际，大陆正加足马力追求经济恢复荣景，与其经贸关系紧密、人员来往频繁的台湾，应该快速松绑，全面恢复与大陆交流、交通与常态经贸关系，事不宜迟，步子不宜窄小。