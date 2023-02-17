郭董是国民党“天上掉下的礼物”？

来源：风传媒“风评”

鸿海创办人郭台铭表态要重返国民党并有意代表国民党参选总统，郭董披蓝袍逐鹿问鼎对国民党是利是弊？国民党又该如何迎接郭台铭这尊大神回党？

郭台铭2月14日与前立法院长王金平会面，郭台铭表达重回国民党并争取提名参选总统的机会。他还说，四年前退出国民党是“年轻气盛、一时的冲动”。这句话让挺郭台铭的中广董事长赵少康听了也哑然失笑，毕竟当年郭台铭已68岁了。郭台铭此语不禁让人联想到蒋孝严担任总统府书长时闹出绯闻，当时总统府发言人丁远超帮他缓颊，称当年57岁的蒋孝严（当时还叫章孝严）“涉世未深交友不慎”。郭台铭早在近半个世纪前就已创业经商，涉猎江湖阅历深广，当然不是“涉世未深”，只是霸气总裁四年前早逾耳顺之年还难免冲动，如今宣称要重返国民党、为党问鼎大位，也让党中央担心72岁的郭董是否真能“不逾矩”。

2019年7月，郭台铭在国民党总统提名党内初选败给韩国瑜，并于当年9月退出国民党。根据国民党内规，郭台铭需等到今年9月满4年后才能再申请入党，而且回党后还要再等四个月才能代表党参选公职。若严格按照规定办事，郭台铭肯定无法代表国民党参选下届总统。

当年被糟蹋也糟蹋别人

郭台铭当年“年轻气盛、一时的冲动”退党，其实也算情有可原。党内初选后，在国民党前主席连战号召下，31位大老联名刊登“团结、奋斗、救中华民国”广告，呼吁全党支持党提名的总统参选人韩国瑜，“对于当前韩国瑜与郭台瑜两位同志，切盼能合而为一”。这个广告佛彷把国民党的团结与分裂、大选的胜败责任都推给郭台铭承担；而口不择言的韩国瑜被党提名后还说出：“就算你银行存30万、300万、3000万甚至3亿都没有用，你改变不了政治……。”听起来就像在嘲讽财力雄厚的郭台铭。受到这些“糟蹋”的郭董就“一时冲动”、宣布“无法撼动国民党分赃腐朽文化，选择离开”。

郭台铭忍不下被糟蹋的怨气而退党，但在此之前他也曾因“年轻气盛、一时的冲动”得罪了韩国瑜、甚至让苦心安排让他回党的党主席吴敦义也感觉被糟蹋。当时国民党也曾为“失联党员”郭台铭量身打造过回党方案。时任党主席的吴敦义想出以颁发荣誉状这一招，一方面借此表彰郭台铭在国民党经济拮据、党产被充公之际，无息借贷4500万元（新台币，198万新元）给国民党渡过难关；更重要的是借这个动作表明郭台铭的党员身份毋庸置疑，因此也不受党规恢复党籍要满四个月才能被提名参选公职的限制。

党中央借此安排郭台铭风光回党，不料郭台铭利用这个机会宣布会依循党内初选机制参选。这让当时人在美国的韩国瑜认为党中央刻意安排这个场子让郭台铭宣布参选，感觉遭到吴敦义和郭台铭连手突袭，结果引发成蓝营内部一波斗争，韩粉把矛头指向党中央，也让吴敦义背负了党务不中立的黑锅。而与郭台铭有旧仇的旺中集团老板蔡衍明此刻也跳下来搅局、挺韩批郭、更让蓝营内斗扩大。

朱立伦得小心勿步吴敦义后尘

国民党主席朱立伦当年也与韩、郭同台竞争党提名，如今被认为问鼎雄心未衰，但也宣称会帮国民党提名最强人选。与王金平见面后，郭台铭也公开向朱立伦喊话：“相信他会吸取四年前的教训”，一定会订一个可以海纳百川，对台湾、对国民党能够夺回2024政权的完善办法。另一方面，原本被视为最有可能代表国民党出征2024的是新北市长侯友宜，他的支持者也质疑党中央是否想“借郭卡侯”？即使朱立伦有心帮郭台铭量身打造回党方案，难免会想起当年郭董让党主席吴敦义难做人的往事，他得小心自己不要也变得和当年吴敦义一样里外不是人。

朱立伦此刻正忙着3月4日南投立委补选，总统初选问题要等到选后再来处理。也许郭台铭担心像四年前太晚宣布参选，让韩国瑜气势已成难以撼动；不过郭董似乎没记取当年宣布参选时机不对让党陷入内斗的教训，此刻宣布要回党争取提名，等于在逼着朱立伦得提前面对“郭台铭问题”。接下来郭台铭还会在台湾趴趴走、提高声量，为参选造势，这也等于在加强对党主席朱立伦的施压。

而朱立伦口中的“国民党最强母鸡”侯友宜，一直对参选总统沈稳、低调以对，估计在6月新北市议会休会前不会对参选表态。郭台铭的动作扰乱了侯友宜的节奏，这也引起党内挺侯者的不满。因此，国民党内开始担心四年前郭、韩竞争引发党内互打的憾事重演。

当年韩国瑜能在蓝营出线，以及郭台铭如今被蓝色选民期许，都说明了一件事：当国民党这个老大政党逐渐失去生命力、不再唤起支持者热情时，党内会期待出现一位“另类”侯选人让党回春、再度吸引选民。朱立伦喊出“非绿团结”、抛出“在野大联盟”并寻求和柯文哲合作，也不乏这个考量。

“正统”与“另类”相克乱斗？

不过从另一方面想，当年陈水扁首度绿色执政，国民党就是靠着马英九、胡志强这些地方诸候挺住、延续生机，才可能重得政权；而过去七年来，也是靠侯友宜、卢秀燕这些“正统”国民党人在苦撑待变。这也是侯友宜代表国民党挑战2024的正当性基础，再加上从2020与2022两场选战，说明侯友宜是比郭台铭更适合当母鸡带领小鸡出征的主帅。

就像朱立伦梦想的“非绿团结”结盟柯文哲一样，如果“正统”国民党人侯友宜可以搭档“另类”郭台铭出征，会是国民党的最佳结果。但就怕“另类”、“正统”相克、无法互融而引爆党内大乱斗，如此一来国民党就会重演2020年大败的悲剧。